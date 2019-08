FC Nantes : des supporters impatients de voir Christian Gourcuff à l'oeuvre

Nantes, France

A 48 heures de la première réception de la saison, face à l'Olympique de Marseille, les supporters nantais ont eu la bonne idée de venir en nombre, ce jeudi matin à la Jonelière. Programmé un jour férié, ce premier entrainement ouvert au public de l'ère Gourcuff a réuni quelque 300 passionnés curieux, pour voir le technicien breton à l'oeuvre, une semaine après son arrivée sur les bords de l'Erdre.

"C'est un des meilleurs techniciens et tacticiens français"

Pendant une heure, les Canaris ont répété leurs gammes, sous l’œil attentif de Christian Gourcuff. Valentin Rongier et ses coéquipiers ont travaillé les coups francs, les déplacements dans les petits espaces et le jeu rapide. De quoi ravir les fans du FC Nantes présents. "J'aime bien ce jeu à une touche de balle, ces minis exercices, confie Yvan, venu avec son fils. En plus, _il a eu la bonne idée de les faire jouer devant les supporters_". Beaucoup ont profité de ce 15 août pour venir voir les recrues estivales ... et l'ancien Merlu. "On a envie de voir ce que ça donne, explique Florent qui assiste à son premier entrainement à la Jonelière. Selon moi, le phénomène Gourucff aide beaucoup à faire venir les gens. Après il faudra voir sur le terrain, samedi, contre Marseille."

Vêtu de la réédition du maillot du FC Nantes, saison 1978-1979, Rémy "a lu dans le journal que l'entrainement était ouvert au public". Et il n'a pas hésité longtemps avant d'emmener son fils, Milan, 10 ans dans deux jours, avec lui. "J'aime beaucoup le bonhomme, lâche-t-il. C'est un des meilleurs tacticiens et techniciens français. Après, est-ce que l'effectif est assez bon même si il arrive à tirer 100% de chaque joueur, ça je ne sais pas." "A voir sur la durée, embraye Mathilde. Ça serait bien qu'on ne change pas trop rapidement d’entraîneur." Et puis, parmi ceux qui ont sacrifié une grasse matinée, il y a quelques sceptiques sur les capacités de Christian Gourcuff à faire évoluer le FC Nantes. "Je suis un peu dubitatif, détaille William. Je pense que c'est un entraîneur dépassé, un peu trop vieux." Le Breton aura une première occasion de prouver le contraire, ce samedi après-midi, face à Marseille.