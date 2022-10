FC Nantes : des supporters obligés de quitter sans raison et en plein match le stade de Nice

Les polémiques s'empilent les unes sur les autres après la rencontre entre Nice et le FC Nantes , dimanche dernier. Si l'arbitrage de François Letexier qui a refusé un penalty aux Canaris en première période avant d'en accorder généreusement un aux Rouge et Noir est très contesté , la gestion des supporters nantais par les forces de l'ordre l'est également. Et pour cause, sur ordre d'un commissaire de police, cinq fans des Jaunes ont été obligés de quitter le parcage visiteur, sans raison, alors qu'il restait encore 20 minutes de jeu. Après avoir pris connaissance des évènements, le club a décidé de demander des explications aux autorités.

ⓘ Publicité

Le FC Nantes réfléchit à faire un geste pour les supporters lésés

La situation a commencé à se tendre avant même le début de la revanche de la finale de la Coupe de France, lors de la fouille. Trouvés en possession d'engins pyrotechniques, deux fumigènes en pot en réalité, deux supporters de la Brigade Loire, ont été interpellés. Par soutien, les 56 membres du groupe présents à l'Allianz Riviera ont décidé de ne pas s'installer dans le parcage visiteur et donc, de ne pas assister à la rencontre, contrairement à une poignée d'autres, dont un père et ses trois enfants, qui a pris place dans les gradins.

Décidés à ne pas revenir sur leur position, les ultras demandent donc à la mi-temps aux autorités de pouvoir quitter l'enceinte au cours de la seconde période afin de pouvoir rentrer plus rapidement en Loire-Atlantique. La requête est acceptée par le commissaire de police présent, dimanche dernier, qui va ensuite donner un ordre incompréhensible, sans en informer au préalable le Gym: exiger des quelques supporters assis dans l'espace réservé aux visiteurs qu'ils partent eux aussi. Sans raison. Malgré leur colère, ils ont donc dû quitter le stade à 20 minutes de la fin de la rencontre. À ce moment-là, les Canaris menaient encore au score. Devant cette situation aberrante, le FC Nantes a envoyé un courrier, ce lundi matin, à la Direction Départementale de la Sécurité publique et à la préfecture des Alpes-Maritimes afin de réclamer des explications. En parallèle, le club réfléchit aussi à faire un geste pour ces cinq supporters privés d'une fin de match surréaliste.