FC Nantes : des supporters soulagés par le maintien mais inquiets pour la suite

"C'était un match vraiment pourri, à l'image de la saison", voilà comment Antoine, supporter depuis toujours, résume la soirée qu'il vient de passer. Alors oui, comme les autres venus regarder le match sur la terrasse du Pub80, il est soulagé, mais ça s'arrête là. Pas de joie, pas de fête, à peine quelques applaudissements au coup de sifflet final.

Le plus gros problème, c'est qu'on sait qu'on se maintien, mais que l'année prochaine ce sera sûrement la même chose.

En fait, les supporters sont surtout inquiets pour leur club. Ils pointent du doigts les défaites à répétition, 17 cette saison, mais surtout la gestion du FC Nantes. "On arrive un peu à la fin d'un cycle, avec 15 ans de présidence, d'un président qui a je pense un peu de mal à se remettre en question" résume Guillaume. Il demande aussi "un vrai projet de club, de jeu, sur la continuité"

Un maintien et la fin d'une saison "très compliquée, limite lassante" pour Alex. Slim ne fait pas la fête non plus ce dimanche soir. Attablé avec Alexis, il espère renouer "avec un vrai jeu, le jeu à la nantaise".