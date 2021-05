FC Nantes : deux joueurs convoqués en Équipe de France pour la phase finale de l’Euro Espoirs

Ils font partie des seules satisfactions de la triste saison du FC Nantes. La révélation à la pointe de l'attaque des Canaris, Randal Kolo Muani, et le portier définitivement transféré en avril chez les Jaunes, Alban Lafont, ont été convoqués par le sélectionneur de l'Équipe de France Espoirs, ce jeudi après-midi. Dans sa liste dévoilée sur les réseaux sociaux des Bleus, Sylvain Ripoll a dévoilé une liste de 23 hommes, sans grande surprise, pour tenter de décrocher l'Euro Espoirs du 31 mai au 6 juin en Hongrie et Slovénie.

En cas de barrage, les Nantais pourraient être libérés par les Bleuets

Parmi les retenus pour cette phase finale qui débutera le 31 mai à Budapest par un quart de finale face aux Pays-Bas, trois joueurs sont susceptibles de disputer les barrages de Ligue 1 avec leur club, Lafont et Kolo Muani avec les Canaris, et Romain Faivre avec le Stade Brestois. Le cas échéant, le ou les joueurs seraient "libérés pour jouer le barrage", a déclaré le sélectionneur des Bleuets. "On va voir ce qui se passe dimanche [lors de la 38e journée de championnat, ndlr]. J'espère avoir tout le monde mais si ça n'est pas le cas, on fera avec et on s'adaptera", a-t-il conclu.