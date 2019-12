FC Nantes : deux mois après, les Canaris renouent avec la victoire

Nantes, France

Dans un stade qui sonnait bien creux - plus faible affluence depuis la saison 2012/2013 -, les Canaris n'ont pas trébuché face à Toulouse, la lanterne rouge du championnat. Abdoulaye Touré et Ludovic Blas ont mené les leurs vers un premier succès (2-1) en Ligue 1 depuis deux mois. Cette victoire aurait pu être encore plus large pour les Nantais sans la maladresse de Kalifa Coulibaly.

Les Jaunes et Verts se sont faits peur en fin de match

L'expulsion du milieu de terrain du TéFéCé, Manu Koné, en première période a permis aux Canaris de développer leur jeu et de se procurer de nombreuses occasions dans un match qui a longtemps été à sens unique. Kalifa Coulibaly par deux fois aurait pu ouvrir le score, en vain. Il aura finalement fallu atteindre que Kader Bamba - intenable sur son côté droit - obtienne un penalty, converti par Abdoulaye Touré (1-0 à la 43è).

Bis repetita en seconde période pour les Canaris qui ont privé leurs adversaires de ballon. "On est en colère. On aurait pu perdre le match 5 à 0", lâche l’entraîneur toulousain après le match. Il faut dire que les joueurs de Christian Gourcuff ont totalement asphyxié les Violets. Et à force d'insister, les Jaunes et Verts ont réussi à se mettre à l'abri grâce à une frappe de Ludovic Blas qui est venue heurter la transversale de Baptiste Reynet avant de rentrer (2-0 à la 53è).

En fin de rencontre, Kalifa Coulibaly a cru inscrire son quatrième but de la saison, avant qu'il ne soit logiquement annulé pour une position de hors-jeu du passeur décisif, Moses Simon. Et quasiment dans la foulée, les Nantais se sont désorganisés et ont concédé un penalty, évitable, transformé par Leya Iseka (2-1 à la 90+7). Mais l'essentiel est acquis, les Canaris retrouvent le chemin de la victoire, avant "un bon déplacement à Paris", espère le défenseur central, Nicolas Pallois.