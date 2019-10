VIDEO - FC Nantes : Didier Deschamps salue le très bon début de saison des Canaris

Nantes, France

A quatre jours d'affronter l'Islande en match qualificatif pour l'Euro 2020, Didier Deschamps a largement été interrogé sur les nombreux blessés à déplorer côté Français et sur les deux rencontres à venir. Mais le champion du monde 1998 a également été questionné sur le début de saison remarquable des Canaris. L'ex milieu de terrain formé en Loire-Atlantique a aussi répondu avec le sourire à la décision de Nicolas Pallois de mettre un terme à sa carrière internationale.

"De les voir deuxièmes, ce n'est peut-être pas ce qui était prévu"

Le FC Nantes réalise son meilleur début d'exercice depuis la saison 1994/1995 avec 19 points pris sur 27 possibles. Un départ en fanfare qui n'est pas passé inaperçu auprès du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. "De les voir deuxièmes, c'est peut être-pas ce qui était prévu au classement mais les points, ils les ont pris, explique celui qui a joué en professionnel au FC Nantes de 1985 à 1989. Est ce qu'ils vont continuer de les prendre, j'espère pour eux. Après c'est une photographie du moment, on n'est même pas au quart de la saison mais ce qui est pris n'est plus à prendre et les points qu'ils ont leur permettent d'avoir un classement qui leur va très bien"

Didier Deschamps a ensuite affiché un large sourire au moment d'évoquer le choix de Nicolas Pallois de mettre un terme à son aventure internationale avant même de l'avoir commencée. "J'ai beaucoup d'humour, a répondu du tac au tac le seul Français à avoir remporté la Coupe du monde comme joueur et sélectionneur.Je prends ça avec le sourire. Il est très performant avec son club."