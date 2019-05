FC Nantes : "Dijon, le piège parfait" prévient Vahid Halilhodžić

Nantes, France

Lyon, Paris, Amiens, Marseille ... et Dijon ? Les Canaris ont l'ambition de s'imposer pour la cinquième fois d'affilée, ce dimanche après-midi, au stade de la Beaujoire. Les joueurs nantais, libérés depuis la validation de leur maintien, sont métamorphosés depuis trois semaines. 10 buts marqués et un jeu retrouvé. Malgré tout, l'équilibre reste fragile et il faudra éviter l'excès de confiance face au DFCO, sous peine de vivre une désillusion.

Vahid Halilhodžić, l’entraîneur du @FCNantes : "moi, je n'ai jamais perdu confiance en ce groupe. Je savais que les bons résultats allaient arriver. On a jamais rien lâché dans un moment délicat et difficile". #FCNDJCO#FBSport — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 3, 2019

Gare au relâchement face "aux Rouges"

Tout va décidément très (trop?) vite dans le football. Il y a à peine un mois, le FC Nantes était au bord de la zone de relégation et puis en l'espace de quatre matchs, tout a changé. "C'est plus facile de travailler quand on enchaîne les victoires", résumait sobrement le défenseur central, Nicolas Pallois. "Ça nous a fait beaucoup de bien", répondait lui Vahid Halilhodžić.

Nicolas Pallois, le défenseur central du FC Nantes.

L’entraîneur franco-bosnien est resté très pragmatique face à la presse, ce vendredi. "La seule vérité dans le sport, c'est le résultat", disait-il. A quelques heures d'affronter le 19è et avant-dernier de Ligue 1, Vahid Halilhodžić a répété ses classiques. "On doit être concentré à 100%" et être attentif aux éventuels "relâchement" de l'équipe pendant le match. "Dijon, c'est le piège parfait", a lancé l'ancien coach du PSG, une sorte d'avertissement.

"Le match face à Dijon, c'est le piège parfait, prévient Vahid Halilhodžić, l’entraîneur du @FCNantes. Ils jouent en bloc bas, ont quelques joueurs et si on est pas concentré à 100 % ... ça serait dommage d'arrêter cette belle série." #FCNDFCO#FBSport — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 3, 2019

"Il va falloir prendre le match au sérieux face à une équipe qui se bat chaque weekend pour le maintien, a poursuivi Nicolas Pallois. C'est très important pour nous de finir sur deux victoires à domicile." Mais la mission est loin d'être gagnée d'avance pour les Canaris. Car, en face, les Dijonnais sont sous oxygène et une défaite des hommes d'Antoine Kombouaré hypothéquerait un peu plus leurs chances de maintien en Ligue 1.

Faire aussi bien qu'en 2000/2001, "c'est possible" selon Andrei Girotto

Une réunion comme un déclic. Au plus mal, après leur série de quatre défaites d'affilée en mars/avril, les Nantais s'étaient réunis pour mettre les choses à plat. Et visiblement, ça a plutôt bien fonctionné. Depuis, les Canaris marchent sur l'eau. A la question, "êtes-vous capables de gagner tous vos matchs jusqu'à la fin de la saison ?", Andrei Girotto, buteur le weekend dernier face à Marseille a répondu du tac au tac "c'est possible" !

- Journaliste : "vouas avez rencontré la direction pour parler de votre avenir ?"

- Vahid Halilhodžić, l’entraîneur du @FCNantes "ce sont des conneries. Mais on discute." #FCNDFCO#FBSport — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 3, 2019

L'objectif est de finir la saison en beauté. Ça serait bien de remonter une ou deux places au classement, on est pas loin de certaines équipes", avoue Vahid Halilhodžić, l’entraîneur du FC Nantes.

Après tout, avec ces Nantais, tout semble possible, le meilleur comme le pire, cette saison. En cas de victoire face à Dijon, ce dimanche, puis contre Nice, Montpellier et Strasbourg, les protégés de Vahid Halilhodžić réaliseraient leur meilleure série en championnat depuis ... février-mai 2001 (8 victoires consécutives).

"On est une équipe solide et on est dans une série où on a pas mal de réussite, a analysé Nicolas Pallois. On va tout faire pour en profiter contre Dijon." Une victoire des Canaris, ce dimanche, permettrait aux coéquipiers de Valentin Rongier de se rapprocher du top 10, le dernier grand objectif du club cette saison.

Point infirmerie : Antonio Mance a repris l'entrainement cette semaine mais est toujours incertain, Valentin Eysseric a toujours une gêne. Edgar Ié est touché à la cheville, Enock Kwateng aux abdominaux. #FCNDFCO#FBSport — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 3, 2019