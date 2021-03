FC Nantes : dix ans après Paris, Antoine Kombouaré veut prouver qu'il est "meilleur"

En public, Antoine Kombouaré et la nostalgie, ça fait deux. Le nouvel entraîneur du FC Nantes assure ne pas ressentir d'émotion particulière, à l'heure de retourner au Parc des Princes, où il a passé deux ans. Depuis 2011, le Kanak s'est bonifié et il veut le prouver avec les Canaris, ce dimanche.

Contrairement à un Frédéric Antonetti qui régale, chaque semaine ou presque, son auditoire en anecdotes croustillantes sur son passé de joueur puis d'entraîneur, le nouvel entraîneur du FC Nantes est du genre taiseux. Très discret même en public. Pour percer l'épaisse carapace d'Antoine Kombouaré, il faut s'y reprendre à plusieurs reprises. Et encore, ce n'est pas gage de réussite. Mais à l'heure de retourner au Parc des Princes, ce dimanche soir, le Kanak savait pertinemment qu'il allait être questionné sur ses deux saisons et demie passées sur le banc parisien. "C'est clair que c'est un match particulier, concède le successeur de Raymond Domenech. Je mentirais si je disais le contraire. Nantes et le PSG sont deux clubs à part et c'est un match à part."

La certitude d'être devenu un meilleur entraîneur depuis son départ du PSG

Inutile de la guetter, il n'y aura pas de séquence émotion au moment de pénétrer dans un Parc des Princes absolument vide, aux alentours de 19h15. "Avec le temps ... C'est un match comme un autre", balaie "Casque d'or", le surnom que les supporters parisiens lui avaient décerné après son but de la tête qui élimine le Real Madrid en quarts de la C3 en 1993. "Aujourd'hui on est dix-neuvièmes et ma seule préoccupation est de savoir comment on va se comporter, est-ce qu'on sera capable de répondre présent et de ramener quelque chose de ce déplacement", lâche un Kombouaré convaincu qu'un exploit est possible "sinon j'enverrais la réserve et on n'en parle plus".

L'entraîneur s'enferme dans l'optimisme, toujours convaincu en public que les Jaunes ont encore les capacités d'arracher un maintien. Cette conviction, l'homme à la casquette la tire de ses expériences à la tête de clubs au bord du gouffre. Et elles sont nombreuses : Valenciennes, Dijon, Guingamp ou encore Toulouse. Depuis son limogeage du club de la capitale en 2011, Kombouaré a "pris dix ans", rigole le principal intéressé. Mais il a surtout pris de la bouteille. "Je suis un meilleur entraîneur, promet l'ex-défenseur. Et souvent on dit que ce sont dans les moments difficiles que l'on voit ce qu'on est capable de montrer."

"Je suis très fier de mon parcours"

Avec le FC Nantes, le Kanak joue gros. Après son échec toulousain, il veut "prendre sa revanche" et prouver à ses détracteurs qu'il n'est pas fini. Paradoxalement, un maintien en fin de saison ne ferait que valider un peu plus l'étiquette de pompier de service qui lui colle à la peau. Depuis le Paris Saint-Germain qu'il a quitté la tête haute, le natif de Nouméa n'a jamais plus entraîné de cador du championnat. "J'ai fait des choix et je les assume, je suis très fier de mon parcours", tient-il à préciser après avoir indiqué qu'il avait fait l'objet de sollicitations de grosses écuries dans sa carrière.

"Quelques fois, j'aimerais voir mes clubs mieux figurer mais voilà, détaille Antoine Kombouaré. Aujoud'hui, je ne suis pas au stade où je fais un bilan sur mon parcours. Je suis super content partout où j’entraîne, je suis un homme heureux, un entraîneur heureux." Il ne le sera pleinement qu'en cas d'exploit au Parc des Princes, terrain où les Canaris n'ont plus gagné depuis 19 ans, ou de maintien au mois de mai. Pour remplir sa mission, le quinquagénaire compte, une nouvelle fois, s'appuyer sur son passif de défenseur et de technicien pour "montrer aux joueurs que dans un match, c'est la révolte qui nous permet de faire de grandes choses, aujourd'hui la révolte doit être permanente, elle doit nous habiter." Sinon, il faudra plier bagage et s'installer à l'étage inférieur.