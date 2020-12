FC Nantes : en 2003, Christian Gourcuff et Valéry Giscard d'Estaing se rencontraient pour parler football

Amateur de sport, Valéry Giscard d'Estaing, décédé en milieu de semaine et enterré, ce samedi, avait tenu à rencontrer Christian Gourcuff, un soir de 2003. Dans la voiture de l'ancien président de la République, les deux hommes avaient parlé football et beau jeu pendant plusieurs minutes.

Passionné de ski et de tennis depuis toujours, Valéry Giscard d'Estaing était aussi un amateur de football. Il arrivait à l'ancien chef de l'Etat, décédé en milieu de semaine et dont les obsèques auront lieu, ce samedi matin à Authon dans le Loir-et-Cher, d'assister à des matchs de football. Pour le plaisir. Comme en 2003 où, assis dans les tribunes du stade Gabriel-Montpied de Clermont-Ferrand, il avait assisté à la large victoire du FC Lorient. Avant de convoquer Christian Gourcuff dans sa voiture pour parler football.

"VGE", amateur de beau jeu et fin analyste de football

Parmi les rendez-vous qu'il avait noté dans son agenda à la date du 31 octobre 2003 figurait cette rencontre de la 14è journée de Ligue 2 entre le Clermont Foot et le FC Lorient. Malgré un thermomètre qui flirtait avec le zéro, "VGE" s'était assis en tribune aux côtés des quelque 6543 supporters présents, ce vendredi-là, qui allaient assister à la déroute des Auvergnats. Dépassés, ils s'étaient inclinés 4-0 dans un match, quasiment, à sens unique. Et visiblement, Valéry Giscard d'Estaing avait apprécié le spectacle.

J’ai rencontré quelqu’un d’une grande finesse dans sa capacité à apprécier le football.

"À la fin de la partie, une personne vient me demander de sortir du vestiaire car quelqu’un tenait à me rencontrer, rembobine l'actuel entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, à l'époque sur le banc lorientais. J’ai été conduit jusqu’à une voiture. C’était Monsieur Giscard d’Estaing qui voulait me féliciter pour le jeu pratiqué par mon équipe. J’ai rencontré quelqu’un d’une très grande simplicité et d’une grande finesse dans sa capacité à apprécier le football."

Il n'y aura pas d'autre rencontre entre les deux hommes. Qu'importe, Christian Gourcuff garde de ce soir d'octobre 2003, "un souvenir marquant", qu'il a accepté de partager avec quelques journalistes présents à la Jonelière, ce jeudi. Comme un moyen de rendre hommage à l'ancien chef de l'Etat qui s'était improvisé footballeur, pendant sa campagne présidentielle en 1973, le temps d'un match à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme.