FC Nantes : "En Ligue 1, cela ne sert à rien d'avoir 35 joueurs"

Le mercato s'est terminé le 1er septembre, la trêve internationale s'achève elle aussi et la Ligue 1 reprend ses droits. Le FC Nantes accueille le Stade de Reims, ce dimanche. Et Christian Gourcuff assure qu'il a suffisamment de joueurs dans son groupe pour être compétitif, cette saison.

Nantes, France

Les mouvements ont été nombreux, cet été, au FC Nantes. 11 joueurs sont arrivés (Blas, Lafont, Ba, Petric, Appiah, Abeid, Wagué, Simon, Benavente, Ndilu et Coco), 12 sont partis (prêtés, vendus ou en fin de contrat) parmi lesquels le désormais ex-capitaine, Valentin Rongier, transféré après de multiples rebondissements à l'Olympique de Marseille, au lendemain de la fermeture du mercato. Pourtant, certains postes - à gauche et en attaque notamment - ne sont pas doublés. Le choix est clairement assumé par l’entraîneur breton, Christian Gourcuff.

"L'idéal est d'avoir un jeune qui peut répondre présent"

Encore une décision de Christian Gourcuff. L'ancien technicien des Merlus a choisi de ne pas doubler certains postes, lors du mercato. Et les dirigeants du club lui ont, semble-t-il, fait confiance. Aucun joueur n'a été recruté au poste de latéral gauche après le départ de Lucas Lima, en Arabie Saoudite. Idem en attaque où Kalifa Coulibaly est désormais seul. Certes, le jeune attaquant, Bridge Ndilu est arrivé sur les bords de l'Erdre, cet été, mais pour le moment il joue essentiellement avec la réserve, en National 2.

Roli Pereira est avec nous depuis trois semaines. Il me plaît bien", confie Christian Gourcuff, l'entraîneur du FC Nantes.

"Dans un effectif de Ligue 1, cela ne sert à rien d'avoir 35 joueurs, confie Christian Gourcuff aux quelques journalistes présents à la Jonelière, ce vendredi. _Les titulaires jouent 80% des matchs. Cela peut-être embêtant d'avoir un joueur cantonné au poste de doublure, il est frustré_. L'idéal est d'avoir un jeune qui peut répondre présent." L'ancien entraineur du Stade Rennais va plus loin et explique qu'il est parfois préférable, selon lui, d'avoir un groupe restreint plutôt qu'un effectif pléthorique à disposition. "La solidarité d'un groupe est inversement proportionnelle au nombre, analyse t-il. Plus on a un groupe resserré, plus on a un groupe qui a des chances d'être solidaire."

La trêve, une opportunité pour les jeunes

Pendant la coupure internationale, Christian Gourcuff a eu un peu plus de temps pour s'intégrer au FC Nantes. Il a pu échanger avec des personnes chargées des jeunes, à la Jonelière. Le technicien breton a également pu voir quelques jeunes pousses à l'oeuvre face à Caen,en match amical. Thomas Basila, Wesley Moustache, Joris Kayembe ou encore Roli Pereira de Sa et Elie Youan ont ainsi pu être titularisés ou entrer en cours de match.

"Imran Louza va faire une très belle carrière, analyse l'entraineur de Ligue 1 le plus âgé. Pour moi, c'est une très bonne suprise." Questionné sur la possibilité d'intégrer des jeunes au groupe professionnel et leur donner du temps de jeu cette saison, Christian Gourcuff a pour le moins été clair. "_Roli Pereira est avec nous depuis trois semaines. Il me plait bien_. Joris Kayembe est aussi un bon joueur. Il faut leur laisser du temps mais le fait qu'ils s'entrainent avec les professionnels est aussi un signe. D'ailleurs, depuis qu'ils sont avec nous, ils ont déjà pris une autre dimension." Deux jeunes figurent dans le groupe pour affronter le Stade de Reims, ce dimanche. Et on risque d'en voir d'autres pointer le bout de leur nez dans les prochaines semaines.