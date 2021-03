FC Nantes : énormes contre le PSG, Kolo Muani et Lafont convoqués pour l'Euro Espoirs

La grandeur de leur sourire était à l'image de leur performance, ce dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes. Impérial dans sa cage et auteur de quatre parades, Alban Lafont a dégoûté l'attaque parisienne. A l'opposé, le jeune attaquant Randal Kolo Muani a fait vivre un calvaire à l'arrière-garde du champion de France en titre. Leur performance, saluée unanimement, a également été remarquée le sélectionneur de Bleuets. Sylvain Ripoll a décidé ce lundi de sélectionner les deux joueurs du FC Nantes pour la première phase du prochain Euro Espoirs, du 24 au 31 mars en Hongrie.

"RKM" et Lafont ne manqueront pas de match du FC Nantes

Pour la première fois, l'Euro Espoirs se déroulera cette année en Hongrie et en Slovénie, en deux phases distinctes. La phase de poules se disputera d'abord du 24 au 31 mars pendant la trêve internationale. Présents dans le groupe C, les Espoirs de Sylvain Ripoll affronteront le Danemark, la Russie et l'Islande. Les deux premiers de chacun des quatre groupes seront qualifiés pour une phase finale qui se tiendra à l'issue de l'épilogue du championnat, du 31 mai au 6 juin.

"On a de la qualité, on est ambitieux, lâche Sylvain Ripoll. Mais ça fait des années que, quand on voit les listes des Espoirs, on se dit qu'on est costauds. On doit être ambitieux mais c'est sur le terrain que le potentiel doit parler". Grand absent de cette liste, le milieu de terrain Imran Louza paye sa saison en demi-teinte après un premier exercice plein de promesses.