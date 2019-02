Entente SSG - FC Nantes : "Ce ne sera pas une promenade de santé" prévient Vahid Halilhodžić

Nantes, France

La salle de presse de la Jonelière était nettement moins garnie, ce vendredi, qu’avant le match face à Saint-Etienne. L'ambiance, elle, était beaucoup plus détendue. A quelques heures du match de coupe de France face à l'Entente Sannois Saint-Gratien, Vahid Halilhodžić a salué les qualités de cette équipe de National. L’entraîneur nantais en a également profité pour dresser un bilan du mercato hivernal.

L'objectif numéro un de Nantes reste le championnat

Après avoir éliminé Montpellier au tour précédent, l'Entente SSG espère rééditer l'exploit, ce samedi, face à Nantes. Les 5.500 personnes présentes au stade Michel Hidalgo, un record pour le club, pousseront certainement très fort et longtemps pour espérer une passe de deux historique face à des clubs de Ligue 1. L’entraîneur nantais sait à quoi s'attendre en région parisienne. "C'est un match de coupe, dans un contexte particulier, avec le froid, la pluie [...] les supporters, confie Vahid Halilhodžić. C'est une très belle équipe qui a un gros appétit et ça ne sera pas une promenade de santé pour nous."

"Ce ne sera pas un guet-apens" prévient l’entraîneur de l'ESSG. En effet, le terrain est en parfait état, aux normes de la Ligue 2, de quoi rassurer les Nantais. Et pourtant, le technicien bosnien prévoit un "match très difficile. Nous devons être aussi motivés qu'eux pour essayer de passer, détaille-t-il. Ils sont très costauds et même s'ils ont quelques kilos de plus, ils ont beaucoup de talent et ils sont capables de courir longtemps. Ça sera assez compliqué." Et même si les Nantais tenteront, ce samedi, d'atteindre les 8è de finale de la coupe de France, pour Coach Vahid, l'objectif numéro du club cette année reste la Ligue 1.

"Le mercato d'hiver doit disparaître"

Face à l'Entente SSG, Vahid Halilhodžić a prévu de faire tourner. "Quelques joueurs ont des cartons, prévient-il. S'ils en prennent un nouveau, ils pourraient être suspendus contre Caen ou Nîmes, donc je pourrais effectuer quelques changements". Il a également confirmé que Ciprian Tătăruşanu était de retour, guéri de sa blessure au dos, en revanche, Anthony Limbombe restera à Nantes pour poursuivre ses soins.

En fin de conférence de presse, le technicien nantais ne s'est pas fait prier pour pousser une gueulante contre l’intérêt et l'équité du mercato hivernal. "Ce mercato a explosé quatre mois de travail et a mis fin à notre spirale positive, explique-t-il frustré et en colère. Il doit prendre fin. Sans ce mercato, nous aurions beaucoup plus de points et des victoires supplémentaires."

Vahid Halilhodžić a évoqué les difficultés que le club a rencontré pour recruter sans argent, "il faut se faire prêter'". "On a recruté trois joueurs, est-ce qu'on a fait des bons choix, nous verrons mais c'était une nécessité car plusieurs joueurs étaient partis." Questionné sur la qualité du recrutement, le coach nantais a joué franc jeu. "Ce sont des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué et qui ne sont pas dans une forme exceptionnelle." A quatre mois de la fin du championnat, le temps presse pour les Nantais, actuellement 14è de Ligue 1.

