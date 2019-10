FC Nantes : entre blessés et suspendus, Christian Gourcuff face à un casse-tête

Le FC Nantes, dauphin du Paris-Saint-Germain, se déplace, ce samedi soir, sur la pelouse du FC Metz après deux semaines de pause internationale. Pour l’occasion, les Canaris qui restent sur trois succès de rang en Ligue 1 seront privés de six joueurs (blessures et suspensions).

Nantes, France

Il ne faudrait pas que la dépression météorologique qui va s’abattre sur la Moselle, ce samedi, vienne mettre un terme à l’été indien des Canaris. Après un premier quart de championnat canon (6 victoires, 1 nul, 2 défaites), le FC Nantes affronte le promu messin, ce samedi soir, au stade Saint-Symphorien. Et si les joueurs du nouvel homme fort des Jaunes et Verts, Christian Gourcuff, visent un quatrième succès de rang, ils devront faire sans six joueurs (blessés ou suspendus) parmi lesquels trois titulaires indiscutables.

Une défense décimée

Pour la première fois de la saison, le technicien de 64 ans est confronté à une hécatombe. Et notamment en défense. Coupable d’avoir collectionné les cartons jaunes (3 en l’espace de 10 rencontres), Nicolas Pallois et suspendu. Tout comme Fabio qui dépannait jusque-là (avec brio) à gauche en l’absence de Charles Traoré. Ce dernier est à l’infirmerie pour encore trois semaines et tient compagnie à René Khrin (élongation) et Marcus Coco (rupture des ligaments croisés) dont l’indisponibilité pourrait durer jusqu’à l’entame de la saison prochaine.

Comme si cela ne suffisait pas, le FC Nantes devra également faire sans le milieu de terrain de poche, Imran Louza, qui a écopé d’une "suspension surréaliste et aberrante" (4 matchs dont 1 avec sursis), selon son entraîneur, pour être entré sur un terrain de football pour venir aider un de ses amis sérieusement touché. "La FFF sanctionne un joueur mais l’utilise dans ses équipes, colère l’ancien coach du Stade Rennais. Il y a une contradiction énorme. Le sentiment d’injustice est très profond et ce n’est pas comme ça que l’on règle les choses."

Molla Wagué en défense, Samuel Moutoussamy arrière gauche ?

"Les suspensions m’obligent à revoir mon équipe, analyse le nouveau patron du sportif au FC Nantes. On fait des essais depuis [mercredi] et on réfléchit" Exceptionnellement et compte tenu la pénurie au poste d’arrière gauche, Samuel Moutoussamy pourrait débuter dans ce secteur. "_Samuel n’a pas d’avenir derrière mais il peut s’adapter_. Il a déjà joué à ce poste même si le niveau et le contexte n’étaient pas les mêmes."

Molla Wagué est pressenti pour suppléer Nicolas Pallois. "Je l’ai découvert à Lille, confie Christian Gourcuff. Il ne s’est pas montré à son avantage mais il ne faut pas le condamner." "Mon début de saison a été compliqué, confirme le défenseur. Si j’ai la chance de jouer, ce sera bien pour moi de me montrer." D’autant que Thomas Basila espère lui aussi avoir la possibilité de prouver qu’il est plus qu’un réserviste cette saison. Signe d’un banc peu garni quand les titulaires commencent à manquer à l’appel, Christian Gourcuff a appelé pour la première fois de la saison Wesley Moustache, Roli Pereira et Joris Kayembe.

Suffisant pour enfoncer un peu plus les Grenats dans la crise ? "C’est bien de ne pas avoir un groupe étoffé, explique Christian Gourcuff. Ça permet de concerner tout le monde. J’espère que l’on va surmonter ce handicap, si c’en est un." Réponse ce samedi soir, aux alentours de 21h50.