FC Nantes : entre le PSG et Metz, "un grand écart" et un risque de relâchement

Il y a bien longtemps que la question ne s'était pas posée avec autant de vigueur au FC Nantes. Une semaine après leur incroyable performance face au probable futur champion de France, les Canaris sont attendus au tournant. Alors que se profile une demi-finale de Coupe de France contre l'AS Monaco, mercredi soir, la formation dirigée par Antoine Kombouaré doit d'abord se frotter au FC Metz, ce dimanche après-midi, modeste dix-neuvième de Ligue 1 à égalité de points avec la lanterne rouge bordelaise. "C'est un grand écart", lâche dans un sourire le Kanak. C'est aussi la capacité de ces Canaris à être capables d'enchaîner et de ne pas se relâcher qui va être mise à l'épreuve dans un match qui pourrait leur permettre de définitivement valider les ponts du maintien.

"On remet les pendules à zéro"

L'euphorie n'a pas duré bien longtemps après l'énorme prestation du FC Nantes face au Paris Saint-Germain. À peine sortis du vestiaire, les coéquipiers de Ludovic Blas n'avaient qu'un mot à la bouche : "humilité". Le sourire avait beau être présent sur les visages, ils préféraient tempérer, la jouer modeste. Les consignes d'Antoine Kombouaré étaient passées. "Il faut rester calmes" soufflait Pedro Chirivella. "Si on va à Metz et qu'on perd, pour moi, la victoire face à Paris n'aura servi à rien." Peu avant, l'entraîneur qui a permis à l'Espagnol de franchir un cap avait livré un discours similaire. "On regarde déjà le match de dimanche prochain, à Metz" avait lancé le successeur de Raymond Domenech aux journalistes. "J’ai appris que tu peux vite te relâcher après une victoire. On remet les pendules à zéro. Si on a des éloges, tant mieux, mais si c’est pour se vautrer dimanche prochain, ça ne sert à rien."

L'expérience de l'ancien technicien du TéFéCé, Dijon ou encore Guingamp doit justement aider les Jaunes a bien enchaîner. En Moselle, la volonté et l'état d'esprit parleront plus que les statistiques. Remonter le temps et collecter les résultats des Canaris au lendemain de grandes performances ne veulent ici pas dire grand chose car les changements ont été nombreux depuis. L'entraîneur, d'abord. Les joueurs et leur mentalité ensuite. Le seul parallèle possible est celui du succès au Parc des Princes, l'année dernière, à la suite duquel la bande à Alban Lafont avait concédé un match nul contre Lorient. Mais les circonstances étaient bien différentes à l'époque pour des Jaune et Vert lancés dans une course désespérée pour sauver leur peau. Le quinquagénaire ne le sait que trop bien : "Avec mon expérience, j’ai tout essayé, après un exploit comme celui que nous avons signé", a-t-il détaillé en conférence de presse. "J'ai essayé d’être dur, et on a parfois perdu derrière. J'ai aussi essayé d’être très sympa, mais on a perdu. Ça dépend du joueur." Et de la dynamique d'une équipe.

Renouveler les objectifs pour ne pas lasser un groupe

"Tous les voyants sont au vert mais il faut continuer à travailler et aborder tous les matches de la même manière pour rester sur la même dynamique" , assure Charles Traoré, déclassé au profit du jeune Quentin Merlin. La saison est positive, mais il faut continuer pour aller le plus haut possible." Toute la semaine, l'encadrement technique s'est attaché à distiller ses messages pour conserver un groupe en alerte. "On a passé notre temps à prévenir, à échanger, à discuter, abonde l'homme aux 40,5% de succès avec Nantes. J’ai été attentif aux retours des joueurs aussi parce qu'il y a toujours un risque de relâchement." Pour le réduire jusqu'à tenter de le rendre insignifiant, Antoine Kombouaré distribue les objectifs à remplir avant chaque rencontre.

"Si on gagne à Metz, on aura acquis les points du maintien et après tout sera possible, on pourra rêver d'autre chose", ambitionne l'homme à la tête de l'équipe première depuis un an. De quoi motiver son équipe qui sera privée de Moses Simon, Quentin Merlin, Jean-Charles Castelletto ou encore Fabio au stade Saint-Symphorien. De quoi aussi tenter d'aller chercher un premier succès à Metz en championnat depuis plus de dix ans. "Ensuite, on pensera à la demi-finale contre Monaco, programme Charles Traoré. On prend match après match car on ne peut pas être qu’à moitié dedans, ça va vite dans les deux sens." Une maxime qui trouve sa source dans la douleur de la saison passée et qui permet aujourd'hui au FC Nantes de se projeter vers une fin de saison haletante. Mais toujours avec prudence.