FC Nantes : entre Toulouse et les Canaris, une sacrée histoire de gardiens

De Fabien Barthez à Rémy Riou en passant par Alban Lafont et Maxime Dupé, qui se retrouvent ce dimanche à l'occasion du match entre le FC Nantes et Toulouse, cinq gardiens ont porté les couleurs des deux clubs en l'espace de 30 ans et "c'est assez rare", assure Elie Baup. Tentative d'explications.

Les gardiens Maxime Dupé, Fabien Barthez, Alban Lafont et Rémy Riou sont tous passés par le FC Nantes et le Toulouse FC.

Il est des coïncidences qui peinent à trouver des explications rationnelles. Le nombre étonnamment important de gardiens passés entre le FC Nantes et Toulouse, qui se retrouvent ce dimanche après-midi à la Beaujoire un peu plus d'un an après un barrage étouffant, en fait partie. En trois décennies seulement, Jaunes et Violets ont, chacun leur tour, vu défiler Fabien Barthez, Rémy Riou, Rudy Riou et désormais Alban Lafont et Maxime Dupé. "C'est assez rare, sourit Elie Baup, lui aussi passé par les deux clubs mais en tant que technicien. Le poste en lui-même est déjà assez particulier mais c'est vrai que je n'ai pas en mémoire d'autres exemples récents."

à lire aussi MERCATO - FC Nantes : Ludovic Blas reste et va prolonger son contrat

Une formation meilleure qu'ailleurs ?

Tous n'ont pas eu la même réussite à Toulouse et Nantes, Fabien Barthez en est le meilleur exemple. Lancée en Haute-Garonne, la carrière du champion du monde 1998 se terminera en eau de boudin à la Beaujoire, à l'issue d'un derby face à Rennes que les Canaris avaient perdu. Tous n'ont pas été non plus forcément formé dans un des deux clubs. Mais la statistique a le mérite d'interpeller. "Aujourd'hui, c'est un peu les trajectoires professionnelles de chacun qui font que les joueurs formés dans un club se retrouvent un jour face à leur club formateur, assure Elie Baup. Il n'y a pas d'explication rationnelle."

À Nantes, il y a eu des bons gardiens formés.

La qualité de la formation à ce poste pourrait pourtant en être une. La capacité des clubs à aller dénicher des talents précoces à certains moments de leur histoire récente, une autre. "À Nantes, il y a eu des bons gardiens formés, je pense à un régional de l'étape comme Dominique Casagrande qui était à Muret et qui est arrivé là-bas, se remémore l'ancien portier de Nantes et Toulouse, Philippe Montanier, aujourd'hui entraîneur du Téfécé. Chez nous aussi, il y a toujours eu une bonne école de gardiens. Je ne sais pas d'où ça vient mais nous, entraîneurs, sommes plutôt satisfaits car ce poste est quand même prépondérant dans un effectif."

"Des opportunités à saisir"

Tout au long de son histoire, avant même qu'il ne s'installe à la Jonelière, le FC Nantes a prouvé qu'il n'était pas en reste dans ce domaine. Daniel Eon et Mickael Landreau. "Toulouse aussi a sorti quelques très bons gardiens, analyse Willy Grondin, formé sur les bords de l'Erdre et désormais entraîneur des portiers nantais. Aujourd'hui, ils récupèrent Maxime, formé à la maison, et nous on a pris Alban. Je pense que tous les clubs travaillent bien au niveau des gardiens de but." Un point de vue loin de faire l'unanimité. "Vous touchez du doigt un sujet très sensible pour tous ceux qui aiment ce poste, souffle Elie Baup. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de gardiens étrangers en Ligue 1. À une époque, il n'y avait que des gardiens formés en France parce qu'il y avait une très bonne formation des gardiens. Je ne dis pas qu'on a délaissé ce poste mais on voit moins de gardiens titulaires issus de la formation française, qui avait une identité très forte."

Alban Lafont continue de monter en puissance et devient un élément moteur de cette équipe.

Il y a néanmoins un point où tous s'accordent. Pour être gardien et s'imposer dans une équipe, "il faut savoir saisir les opportunités", martèle le néo-directeur technique du Pôle Espoirs de Saint-Sébastien-sur-Loire, David Marrau, également formateur d'Alban Lafont. "L'essentiel pour un gardien est de prendre du plaisir et surtout de progresser. À Nantes, Maxime Dupé n'a pas eu l'opportunité ou n'avait pas les qualités pour s'imposer à ce moment-là. Aujourd'hui, je lui souhaite vraiment d'y parvenir à Toulouse. Quant à Alban, il continue de monter en puissance et devient un élément moteur de cette équipe." Et pourrait, en cas de sélection en Équipe de France dans les prochaines années, devenir le deuxième gardien à enfiler le maillot bleu, après avoir porté le Jaune et le Violet comme un gant.