FC Nantes : un titre, des pigeons en cadeau, les mille anecdotes lensoises de Stéphane Ziani

Seul joueur à avoir soulevé un titre de Champion de France avec le FC Nantes et le RC Lens, qui s'affrontent ce dimanche, Stéphane Ziani a accepté d'ouvrir la boîte à souvenirs pour l'occasion. Entre sa relation avec Daniel Leclercq et les cadeaux des fans, entretien façon Bienvenue chez les Ch'tis.

Ce sont les footballeurs d'une autre époque. Sans prise de tête et disponibles malgré un gros emploi du temps. Un coup de téléphone, le matin. Le rendez-vous est fixé quelques heures plus tard, près du stade Marcel Saupin, où l'équipe U19 du FC Nantes s'apprêtent à découvrir la Youth League, face aux Arméniens du FC Pyunik. Un verre de sirop à la main, "je ne bois jamais d'alcool, je laisse ça aux autres", sourit-il, Stéphane Ziani a accepté de faire un saut de 25 ans dans le passé pour évoquer sa saison lensoise à l'occasion de la venue des Sang et Or à la Beaujoire, ce dimanche après-midi. "C'était l'époque où j'avais plus de cheveux et moins de poids", lâche l'entraîneur de l'équipe de National 2, sourire en coin. Seul joueur à avoir été champion de France avec le RC Lens et le FC Nantes "son club de cœur", Stéphane Ziani a accepté pendant une grosse demi-heure de revenir sur son unique saison en Artois qui lui en a paru dix. "C'était du concentré", affirme l'ancien milieu de terrain aux crochets incisifs et au pied gauche de velours.

"Je ne suis resté qu'un an mais ça a été puissant"

Vous pensez à quoi quand on vous dit Nantes et Lens ?

Ça me rappelle plein de bonnes choses, déjà mes deux titres de champion, ce sont deux clubs de cœur entre mon club formateur, mon club de toujours et Lens, un club où je ne suis resté qu'une saison mais avec lequel j'ai une attache particulière parce-que je me retrouve dans ses valeurs, comme à Nantes. Ce sont deux clubs qui, quelque part se ressemblent, avec de vraies valeurs humaines. Ça a été deux histoires tops.

L'ambiance est-elle également similaire à Bollaert et à la Beaujoire ?

Quand j'ai joué, et ça a évolué depuis, à Nantes, c'était un public assez exigeant parce qu'il était habitué à voir des équipes toujours dans le haut de tableau. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui savoure chaque instant et quand tu vois l'ambiance qu'elle met, le monde qu'il y a en tribune, c'est assez extraordinaire. À Lens, c'est différent avec un stade à l'anglaise où le match du week-end est le rendez-vous de la semaine. Il y a un vrai attachement, comme Nantes finalement. Il y a de la proximité, de la fidélité et il y a une sacrée ambiance.

Entre Daniel Leclercq et moi, il y avait vraiment une connexion incroyable et une confiance réciproque. C'est une des personnes qui m'a le plus marqué.

Pourquoi n'êtes-vous resté qu'une saison en Artois ?

Tu te dis toujours : est-ce qu'on fera mieux ? Est-ce qu'on va encore grimper ? Je ne sais pas si c'est égoïste de penser comme ça mais en ce qui me concerne, j'ai construit ma carrière de foot comme un parcours de vie. Et j'aimais bien découvrir de nouvelles choses. C'était seulement une question d'opportunité mais j'aurais été très content de rester. Après, ça s'est fait comme ça et le club a trouvé son compte financièrement, je ne suis donc resté qu'un an mais ça a été puissant. C'était du concentré.

L'entraîneur du RC Lens, Daniel Leclercq, surnommé "le druide", lors d'un entraînement où Stéphane Ziani est présent (au centre). © AFP - Gérard Cercles

N'avez-vous pas des regrets d'être parti au Deportivo La Corogne si rapidement ?

À Lens, ça a été une saison pleine. J'arrivais à une période de ma vie professionnelle où il y avait des opportunités. On dit souvent qu'à 26 ans, tu arrives à maturité. On est champion de France, cette année là, finaliste de la Coupe de France, demi-finaliste de la Coupe de la Ligue. Il y avait effectivement la Ligue des Champions, la saison suivante, je me sentais hyper bien avec un super président, Gervais Martel, mais il y avait des propositions à l'étranger que je ne voulais pas louper.

J'ai plein d'anecdotes de gens qui t'offrent des cadeaux, des pigeons qu'ils viennent de chasser, des fleurs qu'ils te mettent devant ta porte pour te féliciter.

À Lens, vous rencontrez également Daniel Leclercq. Était-ce le même style que Raynald Denoueix ?

Ce sont deux amoureux du football, deux très bons éducateurs, deux formateurs mais ils sont complètement différents. Il y en a un, Raynald, qui est plus posé et pour qui j'ai un très grand respect parce qu'il m'a accompagné tout au long de mon adolescence et il m'a formé. Et de l'autre côté, Daniel qui était à part, un peu artiste et très exigeant. Parfois, ça ne rigolait pas mais il n'y avait jamais de non dit avec lui. Avec Daniel, ça a été une vraie rencontre. Au départ on s'était fritté et après on est devenu très proche, la preuve même quand je suis parti on continuait de s'appeler. Entre nous, il y avait vraiment une connexion incroyable et une confiance réciproque. C'est une des personnes qui m'a le plus marqué dans ma vie.

Lors de son unique saison lensoise, en 1997/1998, Stéphane Ziani a inscrit 11 buts et délivré 7 passes décisives. © AFP - Gérard Cercles

Quand Stéphane Ziani marquait deux buts, finalement refusés, contre Nantes

Est-ce une impression ou cette année dans le Pas-de-Calais vous a vraiment marqué ?

Il y a les gens qui sont extraordinaires, la région où il y a une vraie passion pour le RC Lens. Quand j'arrive de Bordeaux, tu te poses des questions et une saison après, je repars avec la larme à l'œil. Ca me fait vraiment penser au film Bienvenue chez les Ch'tis. La vraie vie avec des très belles valeurs, des relations sincères, un groupe sympa avec une vraie âme dans ce club. Il y a eu un truc particulier à Lens. J'ai l'impression d'y être resté 10 ans alors que je n'ai fait qu'une saison là-bas. Il y a une telle ambiance, dans le club, dans la ville, j'ai plein d'anecdotes de gens qui t'offrent des cadeaux, des pigeons qu'ils viennent de chasser, des fleurs qu'ils te mettent devant ta porte pour te féliciter. Les gens sont accueillants, chaleureux, ce sont des personnes fabuleuses qui pour certaines étaient en difficulté financière mais elles te donnaient tout, pour le Racing Club de Lens. Par contre, ils te demandaient de ne pas tricher et de mouiller le maillot, ça oui. L'héritage minier est très présent et je l'ai senti d'autant que lorsque je suis arrivé au club, il y a des gens qui étaient là depuis très longtemps et ils transmettaient l'âme des Lensois, à l'image de Jean-Guy Wallemme ou Éric Sikora, Guillaume Warmuz et Cyrille Magnier. Eux te donnaient le tempo, et quand je suis arrivé, j'ai compris qu'à l'entraînement, ça ne rigolait pas, le travail c'était le travail, surtout avec Daniel Leclercq et en dehors, par contre, c'étaient des bons vivants.

Considérez-vous que votre saison lensoise est, avec l'exercice 2000/2001 à Nantes, la plus aboutie sur un plan footballistique ?

Ce sont celles qui ont été prolifiques avec un titre à la clé. On parle toujours d’équilibre dans une équipe, derrière moi j’avais Marc-Vivien Foé et Frédéric Déhu. Devant moi j’avais beaucoup de vitesse avec Vladimír Šmicer, et de la puissance aussi avec Anto Drobnjak, avec qui j’avais joué à Bastia. Et Tony Vairelles qui était un avaleur d’espace. Mais c’est vrai qu’à Lens, de par mon profil j’avais exactement les joueurs qu’il me fallait à côté de moi.

J'aime beaucoup l'énergie qui se dégage de cette équipe nantaise.

Les Nantais Olivier Monterrubio, auteur de deux buts, et Stéphane Ziani éclatent de joie le 19 mai 2001 au stade Bollaert, lors du dernier match de la saison qui sacre les Canaris champions de France. © AFP - Philippe Huguen

Lors de votre saison dans le Pas-de-Calais, vous délivrez 7 passes décisives et inscrivez 11 buts. Vous marquez même deux buts contre les Canaris mais les deux sont refusés. Vous en rappelez-vous ?

Oui, très bien, il y en a un qui est refusé pour hors-jeu, l'autre aussi, de mémoire. C'était interdit. Il faut croire que la vie ne voulait pas que je marque contre mon club formateur.

Continuez-vous toujours à suivre Lens, après toutes ces années ?

Je suis régulièrement en contact avec des anciens ou avec mon président de l'époque, Gervais Martel. J'avais failli revenir d'ailleurs. Mais pour répondre à la question, je continue de les suivre. Je trouve que Franck Haise fait un travail exceptionnel avec Florent Ghisolfi [coordinateur sportif des Sang et Or, ndlr] que j'avais connu à Bastia en 2005. C'est assez incroyable, il y a un bon mélange, cette équipe te donne envie de la regarder. Je ressens la même énergie et le même état d'esprit que celui qu'on avait en 1998.

Et que pensez-vous du FC Nantes d'aujourd'hui ?

J'aime beaucoup l'énergie qui se dégage de cette équipe. Ce sont des bons mecs, et je m'en rends compte par moi-même parce que j'ai la chance de les côtoyer, c'est une bonne équipe de copains. Ils ont su sortir de la difficulté, et ce n'était pas gagné, ils sont su s'appuyer sur des valeurs humaines et ils ont su créer quelque chose ensemble et derrière, ils font une saison extraordinaire. Ils ne lâchent rien, et c'est pour ça aussi je pense qu'il y a une communion avec le public. Ils ne trichent pas.