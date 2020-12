Le stade de la Beaujoire a pris des allures de forteresse, ce dimanche après-midi à quelques heures de la réception de Dijon. Environ 300 supporters du FC Nantes se sont rassemblés pour réclamer le départ du président du club, Waldemar Kita. Des tensions ont eu lieu entre supporters et policiers.

FC Nantes : environ 300 manifestants, des tensions et un stade transformé en forteresse

Les supporters du FC Nantes ulcérés par la présidence de Waldemar Kita s'étaient donnés rendez-vous, ce dimanche devant le stade de la Beaujoire, à quelques heures de la réception de la lanterne rouge de la Ligue 1, Dijon. Environ 300 personnes ont répondu à cet appel.

Le bus des joueurs obligés d'emprunter un autre itinéraire

Si le début de la manifestation s'est déroulée dans le calme avec des chants à l'encontre de la direction du club octuple champion de France, le rassemblement - non déclaré - s'est ensuite tendu.

Les dizaines de policiers qui encerclaient le stade de la Beaujoire ont fait usage à plusieurs reprises de gaz lacrymogène et ont tiré des grenades de désencerclement. Dans le même temps, les "anti-Kita" craquaient des fumigènes et envoyaient dans le ciel grisâtre des fusées de détresse et des feux d'artifices. Pour tenter de ne pas être confronté à la colère des manifestants, la sécurité du club a décidé de faire passer le bus des joueurs par une autre entrée.

Les supporters ont déployé plusieurs banderoles pour réclamer la démission de la direction du FC Nantes, ce dimanche après-midi. © Radio France - François Ventéjou

Après quelques minutes de tension, le calme est revenu aux alentours de 13h30 alors que les supporters prenaient la direction du pont enjambant le périphérique, sous le regard attentif des forces de l'ordre.