FC Nantes : "si on obtient le maintien, je serai satisfait" avoue Vahid Halilhodžić avant la réception de Lille

Nantes, France

Après une dizaine de jours sans match, les Canaris retrouvent le stade de la Beaujoire, ce dimanche après-midi. Ils accueillent le Lille Olympique Sporting Club (LOSC), deuxième de Ligue 1, avec un double objectif : se rapprocher du maintien dans l'élite et engranger de la confiance à trois jours de la demi-finale de coupe de France.

Dans cet optique, l’entraîneur nantais a demandé un investissement total de ses joueurs et a balayé à plusieurs reprises les prétentions de top 10 évoquées ces dernières semaines par certains membres de l'effectif.

Le maintien, objectif du club depuis l'arrivée de Vahid Halilhodžić

En conférence de presse d'avant match, Valentin Rongier a beau répéter que son équipe mérite mieux en terme de classement au vu des qualités du groupe professionnel, pour l'heure les Nantais restent englués à la 15è place de Ligue 1. Un classement jugé néanmoins satisfaisant par Vahid Halilhodžić. "Depuis le premier jour, je dis que si on obtient le maintien je serai satisfait de ça", avance le coach des Canaris. Une manière aussi de recadrer ses joueurs qui avaient dit et répété ces dernières semaines que terminer dans le top 10 n'était pas irréaliste.

"Pour moi, tous les matches sont difficiles, détaille @Valrongier28, le milieu de terrain du @FCNantes. Mais on l’a vu cette saison, on arrive à élever notre niveau de jeu face aux grosses équipes et j’espère que ça va continuer comme ça." #FCNLOSCpic.twitter.com/n9PLH9Mh9i — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 29, 2019

Avec 31 points après 28 journées, les Nantais ont encore de la marge sur la zone rouge (+9 points). Et pour s'éviter quelques frayeurs dans la dernière ligne droite, ils devront prendre des points face aux sept membres du top 10 qu'ils vont affronter d'ici le 25 mai et la réception de Strasbourg pour la dernière journée du championnat. "Les trois ou quatre prochains matches seront déterminants, lance d'emblée le capitaine des Canaris qui a réitéré ses envies d'ailleurs, cette semaine, face aux journalistes. C’est d'ailleurs pour ça que le coach est plus pointilleux en ce moment."

Lille est une équipe excellente. [Les Nordistes] peuvent gagner des matches en jouant mal grâce à 3, 4 joueurs", avertit Vahid Halilhodžić, l’entraîneur du FC Nantes.

Pour prendre des points face à Lille, les coéquipiers de Majeed Waris de retour de blessure, devront faire être très réaliste. Ils devront également faire preuve de plus d'ambition et de caractère, deux qualités qui font défaut à l'équipe en ce moment d'après Vahid Halilhodžić. "Qu’ils le montrent sur le terrain. Je n’attends que ça", embraye l’entraîneur franco-bosnien, comme pour mettre ses joueurs au défi.

Vahid Halilhodžić, l'entraîneur du @FCNantes annonce l'absence très probable de René Khrin (cheville). Après trois semaines d'absence, Majeed Waris est lui de retour. #FCNLOSC — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 29, 2019

Rester unis jusqu'à la fin de la saison

La dizaine de jours sans rencontre officielle a permis aux Nantais de peaufiner leur tactique et de faire un peu de foncier. "Nous avons trois matches très costauds en une semaine[Lille, Paris et Toulouse, ndlr], analyse Coach Vahid. Nous verrons ensuite si la pause internationale nous a fait du bien."

"Notre problème c’est l’efficacité, avoue Vahid Halilhodžić, l’entraîneur du @FCNantes. Quand on nous lève notre meilleur buteur qui était un de nos meilleurs passeurs. Si en plus, on ajoute quelques blessures ... On n’a pas l’effectif du Real Madrid ou de Barcelone." #FCNLOSCpic.twitter.com/5yGhRsov1G — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 29, 2019

En trois rencontres, dont deux déplacements, les Canaris peuvent complètement inverser le cours d'une saison jusque-là décevante. En cas de victoire face à Lille ou Toulouse doublée d'une qualification en finale de la coupe de France, ce mercredi 3 avril, les Nantais réveilleraient à coup sûr leurs supporters. "Si on arrive à créer l’exploit, le maintien viendra très rapidement car la dynamique ne sera plus la même", espère Valentin Rongier.

Mais pour se donner des raisons d'y croire, il va falloir que les joueurs montrent, enfin, tout leur potentiel. De l'aveu de l’entraîneur nantais, ils devront également faire preuve de beaucoup plus de "caractère". Vahid Halilhodžić souhaite aussi que certains joueurs, à l'image d'Andréi Girotto ou d'Edgar Miguel Ié soient moins discrets. "Je ne crois pas jamais avoir entendu le son de leur voix", ironisait-il en conférence de presse à leur sujet.

Antonio Mance, attaquant du @FCNantes : "pour l'instant, je me concentre sur les matches qui viennent. Je ne pense pas trop à mon avenir (au delà de la fin de son prêt au @FCNantes). #FCNLOSCpic.twitter.com/OZVY4gmx0z — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 29, 2019

Avec une semaine cruciale et qui déterminera à n'en pas douter la fin de saison des Canaris, l’entraîneur bosnien veut s'épargner toute polémique inutile. "Je veux protéger mon groupe le plus possible de toutes les tentations de déstabilisations intérieures et extérieures." A eux de démontrer qu'ils sont unis et déterminés, ce dimanche, face au LOSC.