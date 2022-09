FC Nantes - Fabien Centonze : "Je veux apporter beaucoup de détermination et de percussion"

Fabien Centonze est arrivé calme et concentré dans la salle de presse ce midi à la Jonelière, accompagné de son nouveau coach Antoine Kombouaré. Il a fallu peu de temps avant d'évoquer sa potentielle indisponibilité due à une blessure à la cuisse droite, confirmée lors de sa visite médicale. "Je jouais avec Metz le week-end dernier, sans savoir que la blessure n'était pas totalement guérie. En venant ici on a préféré traiter la chose. Ce n'est rien d'alarmant si c'est bien traité. Nous on est dans l'optique de soigner la blessure, il n'y a pas forcément de délai. Mais ça ne va pas prendre des mois, on va faire les choses correctement". Et Antoine Kombouaré de balayer : "On va faire un bilan médical avec lui, on pense que c'est une élongation. Aujourd'hui il est au repos, contre Monaco, on verra bien". En tout cas, le nouveau numéro 28 des Jaune et Vert n'a pas caché son envie de rejoindre le FC Nantes et jouer à nouveau en Ligue 1.

à lire aussi FC Nantes : le "joker" Fabien Centonze signe pour les cinq prochaines saisons

Sa détermination de rejoindre les Canaris est à la hauteur des espoirs que place en lui Antoine Kombouaré dans le couloir droit : "C'est un joueur que je souhaitais depuis longtemps. Il amène beaucoup de percussion, il est capable de faire très mal dans son couloir, et surtout il a beaucoup d'efficacité sur le plan offensif". Avec quatre buts la saison dernière pour le FC Metz, Fabien Centonze est un joueur de couloir complet et déterminé à servir l'attaque des Canaris. Entretien.

Etiez-vous focalisé sur le FC Nantes ?

Mon choix était centré sur Nantes depuis un moment. Je voulais vraiment rejoindre le club et aujourd'hui je suis le plus heureux du monde d'être ici. Je sais qu'il y a une très belle ambiance, pour moi ça fait partie des plus beaux stades, avec un des meilleurs public. Je suis soulagé et très content de retrouver la Ligue 1, parce qu'on sait que dans le foot ça peut aller très vite. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour me faire venir ici, ça montre la confiance que le club me porte et ça va être à moi de rendre cette confiance d'abord en me soignant pour revenir le plus vite possible puis en étant performant.

Un latéral complet

Quel type de latéral pensez-vous être ?

J'aime apporter offensivement, me projeter vers l'avant. De pouvoir servir les attaquants, d'être dans les actions de but, c'est plaisant. Peut-être parce que je n'avais jamais été formé défenseur jusqu'à mon arrivée en pro à l'Évian TG, à 19 ans.

Vous n'étiez pas défenseur jusqu'à l'âge de19 ans ?

Non, j'étais ailier ou attaquant. Donc je sais que quand on est attaquant, on aime bien recevoir des bons ballons, être mis dans de bonnes dispositions. Donc c'est pour ça que quand je rate une passe ou un centre, je sais ce que l'autre pense, et j'essaie de rectifier le tir. Mais j'aime bien défendre aussi, c'est un réel plaisir.

Quand je m'engage dans un club, je le fais à 200%

Que pensez-vous apporter à l'équipe actuelle du FC Nantes ?

Déjà, beaucoup de détermination. Parce que quand je m'engage dans un club, je le fais à 200%. J'aimerais apporter beaucoup de percussions, amener un maximum de ballon pour les joueurs devant, les mettre dans des conditions parfaites. Sinon ça fait plusieurs années que je joue à droite, c'est un poste préférentiel, mais j'ai aussi évolué à gauche lors de ma première saison en pro. Donc même si aujourd'hui je m'épanouis à droite, si le coach a besoin de moi à gauche, je donnerai le maximum. Je suis vraiment au service du collectif.