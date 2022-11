FC Nantes - Fabien Centonze : "Jouer la Juventus Turin, ça va être un truc de fou"

De la Ligue 2 à un 16e de finale de Ligue Europa en moins de six mois. Le latéral du FC Nantes, Fabien Centonze, a fait part de son immense bonheur d'aller défier la Juventus Turin, les 16 et 23 février prochain. Le "joker" arrivé fin septembre sur les bords de l'Erdre, en provenance du FC Metz, peine encore à réaliser qu'il jouera contre les équipiers de Angel Di Maria, Arkadiusz Milik ou encore Adrien Rabiot. Entretien avec un jeune joueur qui vit "un rêve".

"Pour la ville, le club, les supporters, c'est super"

Quelle est votre première réaction, à l'issue de ce tirage au sort ?

Je suis super content, honnêtement. Actuellement, je suis à l’hôtel et je me suis directement levé du lit et j’ai serré le poing quand j'ai vu le tirage, parce-que j’espérais le Barça ou la Juve, donc je suis super content. Pour une première européenne, en ce qui me concerne, prendre la Juve c’est incroyable !

On va se battre avec nos armes et on ne lâchera rien.

Que représente la Juventus Turin à vos yeux ?

Je pense que je ne réalise pas encore et c’est vraiment quand on fera le déplacement, qu’on arrivera sur le terrain, ou qu’on sera dans la préparation et qu’il ne restera plus que quelques heures qu’on réalisera. Mais, personnellement, ça va être un truc de fou et même pour les supporters et la ville de Nantes, c’est super ce qui arrive.

Qui avez vous hâte de défier parmi les joueurs turinois ?

J’ai tous hâte de les rencontrer, c’est une super équipe, une équipe mythique et on fait du football pour jouer ce genre de matches. On est tous super content et c’est ce qui pouvait arriver de mieux. Il y a un mois et demi de ça, j’étais en Ligue 2 et aujourd’hui j’apprends que je vais jouer la Juve en Europa League. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours se battre et ça finit toujours par payer donc je suis très heureux.

Pour moi, ça va être le plus gros match de ma carrière.

Savez-vous que le FC Nantes a déjà affronté la Juventus, lors de la demi-finale de la Ligue des Champions en 1996 ?

J’en ai entendu parler. Il y a eu un passif et ça va être à nous de faire en sorte de rectifier ça en gagnant et en allant chercher une qualification. On sait qu’en Europe, il peut tout se passer et on va se battre avec nos armes, on ne lâchera rien, pour se faire plaisir, faire plaisir aux supporters, à la ville et à tout le monde.

Considérez-vous ces deux matches comme les plus prestigieux de votre carrière ?

Si je suis amené à jouer ce match là, ça sera le plus important de ma carrière. Je n’ai jamais été amené à jouer des équipes aussi fortes, aussi prestigieuses. Je ne compte pas les matches de championnat contre Paris ou Marseille mais c’est, pour moi, le plus gros match de ma carrière.