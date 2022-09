FC Nantes : le "joker" Fabien Centonze signe pour les cinq prochaines saisons

Comme annoncé mercredi par France Bleu Loire Océan, le FC Nantes a officiellement recruté Fabien Centonze. Le désormais ex-latéral droit des Grenats a signé un contrat de cinq ans sur les bords de l'Erdre. Transféré en qualité de "joker" contre un chèque d'environ quatre millions d'euros, le joueur aux 230 matches en professionnels portera le numéro 28 avec les Canaris.

Une place pour quatre dans le couloir droit

Visiblement insatisfait par Dennis Appiah, Fabio et Sébastien Corchia, les trois spécialistes du poste de latéral droit chez les Jaune et Vert, Antoine Kombouaré a donc insisté pour recruter un cinquième joueur, cet été. Avec succès, cette fois. Si les contacts entre la direction des Canaris et le joueur, rapidement séduit à l'idée de retrouver la Ligue 1, remontent à plusieurs semaines déjà, les négociations ont trainé en longueur. En cause, un prix jugé trop élevée, selon un cadre de la Maison jaune.

La détermination de Fabien Centonze à l'idée de quitter la Lorraine, qui avait notamment boudé la photo officielle et raté un match en évoquant une blessure, a fini par résoudre ses dirigeants à le céder. "On est toujours resté à l'affut", poursuit un autre proche du dossier. Comme en 2019 avec la vente de Valentin Rongier à l'Olympique de Marseille, "l'arme" du joker a donc permis aux Canaris de prolonger la période de mercato. Qui est cette fois, bel et bien terminé. En attendant le prochain, dès le 1er janvier 2023.