FC Nantes : face à Auxerre, le sable avait disparu et l'invincibilité à domicile s'était arrêtée

Un sorcier, un superstitieux, du sable et un record. Cela ressemble à une blague comme Jean Vincent en faisait tant, pourtant la légende veut que cela ait réellement existé. Grâce à une livraison de sable magique, le FC Nantes est resté invincible à domicile pendant 1.768 jours. Quatre-vingt-douze rencontres d'affilée, un record, qui s'arrêtera finalement contre l'AJ Auxerre de Guy Roux.

Jean Vincent, le grand superstitieux

Quelques jours après sa signature sur le banc du FC Nantes, en remplacement de José Arribas , l'ancien ailier Jean Vincent reçoit un colis à son domicile envoyé par un supporter ivoirien. "Il y avait du sable à l'intérieur et un petit mot, raconte le fils de l'ancien entraîneur, Jean-Jacques Vincent, qui a entendu cette histoire des centaines de fois. Sur le courrier, il était écrit qu'en mettant du sable de chaque côté de la ligne de but, les cages allaient être protégées et Nantes allait devenir invincible*. Mon père s'est dit qu'il n'avait rien à perdre et il a répandu du sable, comme demandé*." Premier match à Marcel-Saupin, contre Marseille : 3-0. Même tarif pour le deuxième. Le début d'une série insolente qui va s'étendre jusqu'en avril 1981.

"Souvent, la question qu'on se posait avant le match c'était : 'On leur en met combien ? Deux ? Trois ? Quatre ?' Ca ne nous effleurait pas qu'on puisse perdre, sourit le gardien recordman de matches avec le maillot nantais, Jean-Paul Bertrand-Demanes. On dominait vraiment notre sujet et il y a quelques équipes qui ont pris des pâtés*.*" Jamais avare de bons mots et d'histoires, Jean Vincent avait confié son secret à ses joueurs, hilares.

Le changement de pelouse, un grain de sable qui a enrayé la machine nantaise

Joueur, Jean Vincent s'entêtait à trouver un trèfle à quatre feuilles avant chaque rencontre. "Ce n'était pas toujours facile", rigole son fils, aujourd'hui âgé de 68 ans. Sa superstition, très présente chez les sportifs l'a poursuivi dans son après-carrière, au point d'être interloqué, le soir du 7 avril 1981 après la défaite 1-0 contre les Bourguignons. "Sur le moment, mon père n'a pas compris, confirme Jean-Jacques Vincent. Il est donc allé voir le gardien du stade pour lui demander s'il s'était passé quelque chose pendant cette semaine. Et il lui a répondu : 'Ben oui, on a du gratter tout ce qu'il y avait devant la ligne de but car il y avait des trous. Du coup, on a remis de la terre et du gazon'."

L'histoire a fait sourire. Est ensuite entrée dans la légende du FC Nantes qui s'est enrichie avec Jean Vincent de deux titres de Champion de France et surtout d'une Coupe de France en 1979. Mais n'a jamais surpris les partenaires d'Henri Michel. "On savait bien qu'il n'était pas toujours cartésien, se remémore le "Grand Max", Maxime Bossis. Il se référait à des valeurs parfois différentes des autres entraîneurs. Mais on n'a jamais su si cette histoire était vraie." L'histoire ne dit pas non plus si Jean Vincent a tenté par la suite de retrouver le sorcier ivoirien pour lui redemander quelques poignées de sable.