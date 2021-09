FC Nantes : face à Brest, l'entraîneur Antoine Kombouaré veut enchaîner avec une deuxième victoire

C'est peu dire que la large victoire de dimanche 4-1 face à Angers a fait du bien au moral des footballeurs nantais. Un succès net et sans bavure qui a permis aux Canaris de stopper une série de trois défaites : face à Rennes, Lyon et Nice. Ce mercredi, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, chez eux à la Beaujoire, ils accueillent Brest. Les Finistériens, entraînés par Michel Der Zakarian passé aussi par Nantes, sont premiers relégables avec 4 points pour quatre nuls et deux défaites. Le FC Nantes est 10e avec 3 points de plus et au compteur trois défaites, un nul et deux victoires.

"On est attendu contre Brest" - Antoine Kombouaré, entraîneur du FC Nantes

A la veille de cette rencontre face à Brest et après celle face à Angers, Antoine Kombouaré, l'entraîneur nantais, confie que son équipe "a des fourmis dans les jambes car c'est vrai qu'on a envie de voir ce qu'on est capable de faire après cette victoire éclatante à Angers. Mais on sait aussi que Brest, c'est une équipe à l'affût. On est attendu contre Brest, ce sera un match très difficile pour nous."

Antoine Kombouaré dit se méfier des Brestois : " il n'y a que trois points d'écart entre eux et nous. Ils vont d'abord venir pour être solides, pour bien défendre. Et se dire, si j'étais à leur place "il faut que le temps travaille pour nous. Plus on va être solide, plus on va faire douter cette équipe de Nantes." (...) Ils vont se rappeler aussi que nos derniers matches à domicile, que ce soit contre Lyon ou contre Nice, on n'avait pas marqué et on n'avait perdu les deux fois."

De la sérénité, mais aussi de l'humilité

Après la belle victoire face à Angers, le groupe a retrouvé de la confiance. Antoine Kombouaré ne le nie pas. "On est un peu plus relâché. On a retrouvé une forme de sérénité et c'est bien". Mais malgré cette confiance et face à un adversaire en difficulté, l'entraîneur des Jaune et Vert se veut prudent : "ce match, il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité." Il espère que son équipe enchaînera avec un deuxième succès : "j'insiste bien auprès du groupe pour qu'on soit capable d'aligner enfin une série. Car on sait qu'il y aura des périodes où on va traverser une série de défaites et il nous faudra un matelas qui nous permette de mieux aborder ces moments-là."

L'entraîneur nantais ne s'enflamme pas donc après une séduisante victoire, il attend de ses joueurs une confirmation. Ce mercredi face à Brest, Antoine Kombouaré fera appel sensiblement aux mêmes joueurs que face à Angers. A noter, le retour attendu du défenseur Jean-Charles Castelletto, absent dimanche en raison d'un souci à un mollet. Le latéral brésilien Fabio, sorti sur blessure face à Angers, est contraint de déclarer forfait car il souffre toujours au niveau des adducteurs.

>>> FC Nantes-Brest, match comptant pour la 7e journée de Ligue 1 de foot, c'est à vivre en direct sur France Bleu Loire Océan. Coup d'envoi à 19h, mais avant-match dès 18h autour de Florian Cazzola et Oscar Lippert.