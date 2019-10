FC Nantes : face à l'AS Monaco, le grand écart inattendu

Nantes, France

En regardant le classement de ligue 1, le match de ce vendredi à la Beaujoire ressemble à un grand écart : entre le FC Nantes (2è), au sommet depuis le début de saison, et l'AS Monaco, tout l'inverse (14è).

Quand on regarde les individualités, c'est une équipe [Monaco] qui n'est pas à sa place"

- Christian Gourcuff, entraîneur du FC Nantes

Même si l'ASM reprend du poil de la bête ces dernières journées de championnat - 3 victoires en 4 matchs, le club du rocher ne brille pas depuis la rentrée d'août. Il ne faut pas pour autant prendre les monégasques à la légère selon le coach nantais Christian Gourcuff : "On sait très bien qu'ils vont reprendre une place plus conforme à leurs possibilités individuelles."

Pour répondre à ces individualités, les canaris doivent s'appuyer sur le collectif. "Je résonne toujours collectivement. Il faudra que l'on soit au point, d'abord dans la récupération du ballon et après dans la fluidité du jeu, ce que l'on n'a pas su faire à Metz pour créer des décalages", continue l'entraîneur des jaune et vert.

L'AS Monaco : 20è défense de ligue 1

Le FC Nantes, qui n'a pas pris de but à la Beaujoire depuis le début de la saison, sait qu'il peut se reposer sur sa défense solide ; surtout avec le retour de Nicolas Pallois. En face, Monaco ne peut pas en dire autant.

_"_On sait qu'offensivement ils sont très dangereux, mais ils prennent aussi beaucoup de buts, note Mehdi Abeid, milieu de terrain des canaris. À nous de trouver les solutions devant le but. On sait que l'on a une marge de progression sur ça, que l'on doit être un peu plus tueur".