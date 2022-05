FC Nantes : face à Rennes, pas question de flancher après la victoire en Coupe de France

Un derby qui tombe à pic ? Alors que les hommes d’Antoine Kombouaré ont célébré comme il se doit leur victoire en Coupe de France, il faut maintenant se reconcentrer sur la fin du championnat de Ligue 1. Pas simple. "On ne s’est pas entraîné dimanche, et lundi on a juste fait un petit footing, de la récupération et des soins" explique le coach nantais. La courte préparation ne sera pas une excuse. "C’est une chance pour nous de jouer Rennes ! C’est un rival historique. Je connais la mentalité de mes joueurs. On va aligner la meilleure équipe, on veut gagner ce match."

Objectif septième place

Le Kanak a fixé un objectif comptable à ses joueurs pour les trois derniers matchs de championnat : "57 points. J’ai envie qu’on fasse mieux que cette neuvième place. Il reste trois matchs. Il y a deux victoires à aller chercher, à eux de choisir. Avec ça, on peut être septième !"

Le staff nantais pourra compter sur un groupe au complet, hormis l’absence de Pedro Chirivella, touché par une pubalgie et qui a tout donné contre Nice. "L’idée c’était de travailler pour qu’il joue. Il était très diminué, il souffre beaucoup. C’est un pari réussi parce qu’on a remporté cette finale, maintenant il peut se reposer."

Pas de festivités de prévu pour la victoire en Coupe de France

Pour garder son groupe concentré sur le derby, l'entraîneur des Canaris a refusé de célébrer le titre remporté samedi dernier et de montrer le trophée aux supporters. "Fêter la Coupe de France contre Rennes, ce n’est pas sérieux. Si on présente la coupe et qu’on prend 3-0, j’aurais un peu les boules." Rendez-vous donc le 21 mai pour fêter le titre et voir la coupe à la Beaujoire. Ce sera lors du tout dernier match de la saison contre Saint-Etienne. "Il y aura de grandes festivités, promis" assure Kombouaré.

Tribune Loire fermée, les 1.500 abonnés replacés en tribune Jules Verne

Le derby aura une saveur particulière avec une tribune Loire vide. La FFF a pris la décision en commission de fermer le virage pour sanctionner l’utilisation de fumigènes lors de la réception de Monaco le 2 mars dernier. Les 1.500 abonnés de la tribune Loire seront déplacés sur la gauche de la tribune Jules Verne pour donner de la voix. Une décision prise à la hâte à deux jours du match.

Cette rencontre entre le FC Nantes et Rennes, vous pourrez la suivre dès 20h, ce mercredi soir, sur France Bleu Loire Océan.

