FC Nantes : contre Lille, "un coup d'arrêt" à domicile et deux nouveaux joueurs à l'infirmerie

En deux semaines, le FC Nantes vient de perdre beaucoup. Une semaine après avoir bêtement lâché des points dans l'Aube, les Jaunes ont enchaîné un second revers de rang pour la première fois depuis le mois de septembre, ce samedi soir contre Lille (0-1). Comme si cela ne suffisait pas, les protégés d'Antoine Kombouaré ont en plus vu sortir sur blessure Samuel Moutoussamy et Quentin Merlin qui viennent un peu plus garnir l'infirmerie des Jaunes.

Une fin de première mi-temps qui coûte cher

"J'attends mes joueurs au tournant", avait lâché le Kanak à l'approche de la réception des Dogues. Ils ont encore répondu présent dans un match très tactique où les duels se sont multipliés. "Dans ces cas-là, ça se joue souvent sur un détail", analyse Dennis Appiah. En l'occurrence, la grosse contusion sur le pied dont a été victime Quentin Merlin juste avant la mi-temps et le corner qui a suivi. Si Alban Lafont a sorti un arrêt de grande classe, il n'a pas pu éviter l'ouverture du score d'Amadou Onana (0-1 à la 41e).

Ils ont décidé de pourrir le match et on est tombé dans le panneau.

"On a fait un match correct mais on n'a pas montré notre meilleur visage, regrette Pedro Chirivella, visage fermé. On a été moins bons en attaque." Ce n'est pas faute d'avoir poussé en seconde période. A 11 contre 10 après l'expulsion de Timothy Weah coupable d'une vilaine faute sur Samuel Moutoussamy, sorti dans la foulée victime d'une entorse de la cheville. "A partir de là, ils ont décidé de pourrir le match et on est tombé dans le panneau, peste Appiah. On manque peut-être un peu d'expérience." Et de chance.

"On a besoin de se reposer"

A force de pousser, le FC Nantes s'est procuré des occasions. D'abord par l'intermédiaire de Chirivella qui a vu sa puissante frappe heurter les deux poteaux de Léo Jardim. "Ce genre de frappe, 9 fois sur 10 elles rentrent", lâche l'Espagnol. "On a manqué de chance", embraye Jean-Charles Castelletto. Car en fin de rencontre, le revenant Kalifa Coulibaly a eu lui aussi l'occasion d'égaliser. Mais il a manqué de lucidité alors qu'il était à bout portant.

On ne va pas tenir longtemps si on perd deux joueurs à chaque fois.

"Je suis frustré parce qu'on perd des points mais je suis content de ce qu'on a produit, souffle Antoine Kombouaré. Ca ne nous a pas souri contrairement à certains matches." La fin de série à domicile qui courait depuis trois mois ? "Pour moi c'est ça le plus rageant parce qu'on était très solide à la maison, assure Castelletto. On a besoin de se reposer et la trêve fait du bien." Trois jours de coupure avant d'attaquer le sprint final et "d'aborder des échéances importantes", selon le Kanak. Mais avec quels joueurs ? "On ne va pas tenir longtemps si on perd deux joueurs à chaque fois", conclut Pedro Chirivella.