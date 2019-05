FC Nantes : finir dans le top 10, "ça serait un moindre mal" pour Valentin Rongier

Nantes, France

Les travées de la Beaujoire trembleront une dernière fois. Les Canaris accueillent Strasbourg, ce vendredi soir, avec un double objectif : enchaîner un huitième match sans défaite et terminer dans le top 10. "C'est important de l'emporter pour laisser une belle image de cette saison", lance Maxime Dupé, le gardien nantais. Ce serait également une bonne manière pour certains joueurs de fêter leur jubilé.

"On connait la rivalité avec le Stade Rennais"

Victorieux lors de leurs quatre dernières réceptions, les Canaris comptent bien réaliser la passe de cinq. "Ça nous récompenserait de cette saison, confie le milieu de terrain, Valentin Rongier. Ça serait un moindre mal de terminer dans le top 10." Mais pour espérer pareil dénouement, les Nantais devront compter sur un match nul ou une défaite du Stade Rennais, face à Lille, dans le même temps.

Il faudrait doubler Rennes, vu la rivalité qu'il y a entre les deux clubs ...", explique Patrick Collot, l’entraîneur adjoint du FC Nantes.

Maxime Dupé, le gardien du @FCNantes : "Honnêtement, je ne m'attendais pas à jouer autant cette saison. En revanche, je n'ai pas eu de discussion pour savoir si je serai numéro l'an prochain." #FCNRCSA#FBSport — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 22, 2019

"Le top 10, ça serait la cerise sur le gâteau", continue l'adjoint de Vahid Halilhodžić. Attention tout de même à l'excès de confiance et à ne pas se croire en vacances trop tôt. Certes, les Strasbourgeois sont assurés d'être européens la saison prochaine, certes ils n'ont plus grand chose à jouer en championnat mais "ça peut-être [un match] dangereux, tempère le numéro 28 nantais. C'est une équipe qui peut être très dure à jouer. On est chez nous, si on ne gagne pas, on sera très déçu. Mais on a les qualités pour les battre."

"Ce qu'on veut, c'est gagner [face au @RCSA, vendredi soir], lance @maximedupe, le gardien du @FCNantes. C'est notre seule chance d'intégrer le top 10. C'est important de bien finir pour laisser une belle image de cette saison." #FCNRCSA#FBSportpic.twitter.com/qDikSP0XnU — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 22, 2019

Un bon de sortie pour Valentin Rongier. Et pour autres ?

Longuement interrogé sur son avenir, ce mercredi en conférence de presse, le capitaine nantais a avoué avoir un accord avec son président, Waldemar Kita, pour changer de club cet été, en cas d'offre intéressante. Valentin Rongier a toutefois balayé d'une main l'éventualité de faire ses adieux au public, ce vendredi soir. "Je n'ai rien signé pour le moment, explique celui qui est arrivé à la Jonelière il y a 18 ans. Si je fais mes adieux et que je reste la saison prochaine, je vais passer pour un con."

Je ne vais pas vivre ce match en me disant que c'est le dernier [avec le FC Nantes]. Mon objectif c'est d'être performant et je sais que si je commence à penser à ces choses, ça peut être difficile au niveau des émotions", confie Valentin Rongier, le capitaine des Canaris cette saison.

Le milieu nantais a fait part de son goût pour le championnat espagnol, sans trop s'étendre sur le sujet. Il a également évoqué son souhait de voir Vahid Halilhodžić poursuivre l'aventure en Loire-Atlantique. Pour l'heure, le doute persiste. Et le technicien franco-bosnien n'a pas fait part publiquement de ses intentions pour la saison prochaine, et pour cause. Annoncé présent par la communication du FC Nantes jusqu'au dernier moment, l'ancien coach du LOSC et du PSG a finalement passé son tour, sans aucune justification.

D'autres membres de l'effectif pourrait également enfiler une dernière fois le maillot Jaune et Vert. C'est le cas de l'attaquant Majeed Waris, prêté par le FC Porto et dont l'option d'achat n'a toujours pas été levée. Désireux de changer de club, Diego Carlos pourrait également fouler une ultime fois la pelouse de la Beaujoire. Quant à Ciprian Tătăruşanu, en fin de contrat le mois prochain et écarté du groupe depuis la victoire face à Lyon, on ne sait même pas si il sera au stade pour regarder ses coéquipiers jouer.

Depuis son retour en Ligue 1, en 2017, Strasbourg n'a jamais battu le FC Nantes (0 victoire, 0 nul, 3 défaites).