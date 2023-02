FC Nantes - Franck Renou : "Cette action est inscrite à jamais en moi"

Le football est désormais derrière lui. Mais le passé ne vous quitte jamais, et Franck Renou s'en est encore aperçu, ces dernières semaines. Désormais patron d'une entreprise spécialisée dans l'immobilier en Suisse, le presque quinquagénaire a été plusieurs fois invité à ouvrir la boîte à souvenirs de son époque au FC Nantes. Et à se replonger plus précisément, à quelques heures du barrage retour de Ligue Europa ce jeudi, dans cette demi-finale retour de Ligue des Champions, un soir d'avril 1996 où, sorti du banc, il avait permis à tout un peuple de croire encore à sa première étoile en inscrivant le troisième but des Jaunes.

"On aurait pu gagner cette Ligue des Champions avec toutes nos forces"

Qu'est-ce que cela vous fait de revivre un autre Nantes - Juventus, mais cette fois en tribune ?

C'est un clin d'œil formidable. Il fallait déjà retrouver une affiche Nantes-Juventus. Compte tenu du parcours du FC Nantes, ces 20 dernières années, on ne croyait plus trop voir des grandes affiches européennes à la Beaujoire. Et le faire dans ce contexte, c'est exceptionnel. Ça sera un grand plaisir d'y être avec des émotions sympas à vivre. Sans non plus tomber dans la nostalgie, mais ça sera un grand plaisir de retrouver les joueurs de l'époque, les dirigeants, entraîneurs et supporters. Mais j'espère que cette fois, l'issue sera meilleure qu'il y a 27 ans.

Vous souvenez-vous de votre but, ce soir-là ?

C'est clair que l'action est inscrite à jamais en moi. Le fait de revoir mon but après coup n'a fait que conforter la façon dont je me souviens l'avoir marqué. C'est une action collective, avec Benoit Cauet qui me lance en profondeur d'une superbe passe. Grâce à un bon contrôle, cela me permet de prendre immédiatement l'espace pour aller au but. Je me rappelle que sur le contrôle, je lève la tête pour voir s'il y a quelqu'un, mais il n'y a personne et donc je prends la décision de frapper. Ça reste encore aujourd'hui le but de la victoire, quelque part, la plus historique du club. C'est une immense fierté de l'avoir marqué. Depuis 1996, on m'en parle régulièrement et c'est encore plus vrai depuis quelques semaines.

Quelles émotions vous animent alors ?

Je célèbre finalement mon but assez rapidement. Je me vois vite revenir dans le rond central puisqu'il reste une dizaine de minutes et je me dis : pourquoi pas. Il nous faut marquer deux buts encore et on se dit que c'est peut-être possible d'autant qu'on avait eu plusieurs occasions avant.

Mais avez-vous eu le temps de savourer l'instant ?

En fait, ça a été un mélange et de frustration, de déception collective. Avec du recul, le sentiment qui prédomine est qu'on aurait pu gagner cette Ligue des Champions avec toutes nos forces en présence, ce qui n'avait pas été le cas notamment au match aller. On avait surtout perdu Christian Karembeu et Patrice Loko, presque un an plus tôt. Quelque part, on a joué quasiment avec la moitié de l'équipe titulaire en 95.

Avez-vous conscience d'être entré dans l'histoire du FC Nantes grâce à ce but ?

Ce que les gens ont retenu, c'est déjà notre parcours en championnat où on a toujours le record d'invincibilité après 32 journées. Ca avait marqué les esprits partout en France et je m'en suis aperçu grâce aux rencontres que j'ai pu faire avec des supporters partout en France. Notre titre avait également marqué et puis bien sûr cette demi-finale où je suis un peu plus mis en avant et qui rappelle des émotions incroyables.

Ce but constitue-t-il le moment le plus marquant de votre carrière ?

Dans toute carrière, il y a toujours des souvenirs plus forts que d'autres. C'est quand même une demi-finale de Champion's League, c'est un but qui nous permet de passer devant à 3-2 et puis je n'ai pas connu d'autre évènement de la sorte dans ma carrière, contrairement à d'autres joueurs. Pour eux, peut-être que les souvenirs s'effacent un petit peu car il y en a eu plusieurs mais moi ça reste gravé.

A combien estimez-vous les chances de qualification du FC Nantes, ce jeudi ?

Vu le match aller , j'y crois, car j'ai senti les joueurs de la Juve déstabilisés par rapport au contexte du club actuellement [retrait de 15 points en championnat pour des irrégularités dans la gestion des transferts, ndlr]. D'après moi, ils pensent plus à où ils vont jouer l'année prochaine qu'à autre chose. Physiquement, je ne les trouve pas exceptionnels ou alors ils ont été suffisants et ils ont pris cette équipe de Nantes de haut. Vu du contexte et du résultat de l'aller, j'y crois. Il y a quelque chose à faire à condition d'être très concentrés pour ne pas perdre de ballons bêtement au milieu de terrain et puis être solide défensivement comme ils ont l'habitude de l'être, mais pourquoi pas !