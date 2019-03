FC Nantes : gagner à Reims pour "créer une dynamique positive et engranger de la confiance"

Nantes, France

A défaut de match - la réception du PSG prévue samedi 9 mars a été reportée en raison de la manifestation des gilets jaunes - les joueurs nantais multiplient les séances d'entrainement. Ce dimanche, pour leur premier match en Ligue 1 depuis dix jours, les Canaris vont se frotter au promu rémois qui reste sur une série impressionnante de 12 matches sans défaite en championnat. Malgré tout, Vahid Halilhodžić a répété son envie de prendre des points au stade Auguste Delaune pour faire le plein de confiance avant un mois d'avril très chargé.

🎙Vahid Halilhodžić, entraîneur du @FCNantes : "on a 3 à 4 joueurs blessés. Mais je ne dirai pas qui est blessé, secret médical." — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 15, 2019

"Et pourquoi pas gagner ?"

Pendant de longue minutes, l’entraîneur des Canaris a répété à l'envi les forces de son prochain adversaire. "Ils sont appliqués et concentrés de la première à la 90è minute, observe le technicien franco-bosnien. _Cette équipe marche si bien qu'elle est aux portes de la coupe d’Europe_."

Si les Nantais s'attendent à un déplacement "très délicat, très difficile", ils ne partent pas pour autant vécus. "Il va falloir bien sortir le ballon et ensuite, pourquoi pas gagner? Pourquoi pas gagner, a répété l'ancien entraîneur du Paris-Saint-Germain.C'est un beau challenge pour engranger un peu de confiance avant un mois d'avril où on a un calendrier plutôt chargé."

"Il faut créer une dynamique en championnat, essayer de remonter au classement parce-que nous ne sommes pas encore sauvés. Et puis tenter l'exploit de l'année en @coupedefrance (le 3 avril prochain)", analyse Vahid Halilhodžić, l’entraîneur du @FCNantes. pic.twitter.com/pvoGhGKhip — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 15, 2019

Le FC Nantes qui s'était présenté avec une défense à cinq lors de son dernier déplacement, à Guingamp (0-0) doit être "plus audacieux" reconnait Vahid Halilhodžić. "Ce n'est qu'une équipe de football et je n'en ai pas peur" embraye Nicolas Pallois, le défenseur central quasi-inamovible depuis le retour du coach franco-bosnien à la Jonelière.

Le top 10 en ligne de mire des Nantais

Cette semaine, les Nantais ont multiplié les séances spécifiques. "J'ai trouvé les gars très concentrés, explique l'homme fort de la maison nantaise. _J'essaie d'adresser quelques mots d'encouragement aux joueurs avant les séances_." Au centre d'entrainement José Arribas, les coéquipiers de Valentin Rongier ont minutieusement préparé leur match de dimanche. "On a beaucoup travaillé individuellement. On a également travaillé les duels en un contre un, un contre deux ..."

Il reste maintenant 11 matches de championnat aux Nantais d'ici la fin de saison. Et si tout espoir d'accrocher une place européenne semble déraisonnable, le groupe ne veut pas terminer l'année en roue libre. "L'objectif c'est de finir la saison le mieux possible, si possible dans le top 10 parce qu'on en a la possibilité."

🎙Nicolas Pallois, défenseur central du @FCNantes : "il y a un très bon groupe, il y a de très bons joueurs. Tout le monde tire dans le même sens même si je reconnais un manque d'audace. Il faut dire que la saison a été compliquée même si elle n'est pas terminée." pic.twitter.com/InNbFLqju0 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 15, 2019

Sans éluder le fait que le maintien n'était toujours pas acquis - les Canaris ont dix points d'avance sur la zone rouge - Nicolas Pallois a lui aussi évoqué les ambitions des siens dans les prochaines semaines. "Nous ne sommes pas très loin du top 10. Il ne nous manque que deux ou trois victoires."

Toujours est-il que prendre des points chez le cinquième de Ligue 1 révélera quasiment de l'exploit. Au stade Auguste Delaune, seuls Toulouse et Montpellier ont réussi à venir à bout du promu. "On y va pour gagner", lance Nicolas Pallois. Et ce serait la meilleur façon d'engranger des points "et de créer une dynamique positive" selon le coach des Canaris, avant la réception de Lille, la semaine prochaine et le déplacement au Parc des Princes, le 3 avril, en demi-finale de la coupe de France.