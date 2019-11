FC Nantes : renouer avec la victoire contre les Verts pour s'éviter un début de crise

Nantes, France

"La fin de match contre Bordeaux [défaite 2-0, le 3 novembre 2019] me reste un peu en travers de la gorge, lâche l’entraîneur des Canaris, Christian Gourcuff, qui a peu goûté à la deuxième mi-temps de ses joueurs en Gironde. C'est la première fois que l'on a vu _une rupture dans ce que l'on cherchait à faire avec une forme de découragement et de montée d'individualisme_. Il faut retrouver des valeurs collectives que l'on a perdues en seconde période. C'est la préoccupation majeure pour dimanche." Le ton est donné. Les Jaunes et Verts reçoivent l'AS Saint-Etienne, ce dimanche à 17 heures pour la 13e journée de ligue 1, avec un esprit de revanche après trois déconvenues consécutives. Et si le FC Nantes aspire toujours à camper dans les hauteurs du championnat, il devra montrer un tout autre visage que la semaine passée.

"Gommer les insuffisances dans le jeu"

Pour la première fois depuis pratiquement un mois, les pensionnaires de la Jonelière ont bénéficié d'une semaine pleine pour s’entraîner, se rassurer, échanger et modifier les errements de ces derniers matchs. "On discute tous les jours, explique Christian Gourcuff. Il faut retrouver de la fraîcheur [...] On a retravaillé les fondamentaux sur un plan collectif. Il faut toujours entretenir les automatismes. Le jeu, c'est de toujours bien faire les choses très simples et notamment dans les périodes de doutes." Si le manager général du FC Nantes se refuse pour le moment à parler de crise pour qualifier la passe que traverse actuellement son équipe - 3 défaites d'affilée et aucun but marqué depuis 274 minutes en Ligue 1 - Christian Gourcuff évoque tout de même une "situation préoccupante". "Saint-Etienne, c'est un match important, embraye l'ancien Guingampais, Ludovic Blas. Dans une saison, il y a toujours une passe assez compliquée. Mais il ne faut pas rester longtemps dans cette situation là."

Pour retrouver trace de quatre défaites d'affilée en Ligue 1, il faut remonter à la saison 2015/2016.

Pour remédier à cette situation, les protégés du techniciens breton savent qu'il faudra jouer bien plus collectif qu'au stade de l'Atlantique pour bousculer des Verts très diminués (William Saliba, Yann M’Vila, Yohan Cabaye, Kevin Monnet-Paquet, ...). "Sur certaines situations, si on joue ensemble, on les aurait plus mis en difficulté, analyse à froid Ludovic Blas. Ce sont des choses qui vont changer parce qu'on sait que seul on ne peut rien faire." Le message de l'ancien entraîneur du Stade Rennais qui s'est plaint de "comportements plus individualistes" est bel et bien passé. Pour "gommer [c]es insuffisances dans le jeu", les Jaunes et Verts ont d'ailleurs axé leurs séances sur les aspects d'organisation et "sur le travail défensif", détaille Kader Bamba.

Un stade plein pour les 20 ans de la Brigade Loire

Dans les phases offensives vous devez être très rigoureux et anticiper la perte du ballon, continue le coach de 64 ans. La véritable ambition, c'est de progresser dans le jeu." Et Saint-Etienne sera un bon test pour savoir si les Canaris ont retrouvé leurs esprits et oublié les travers dans lesquels ils étaient tombés il y a sept jours. Pour sécuriser une défense qui n'a encaissé qu'un but à domicile cette saison, Christian Gourcuff peut compter sur deux retours importants. Touché au pubis il y a plus d'un mois, Charles Traoré pourrait retrouver sa place de titulaire à gauche de la défense. René Khrin est lui aussi remis de son élongation et pourrait apporter du sang neuf au milieu de terrain. De bonne augure avant ce match au cours duquel le principal groupe de supporters des Jaunes et Verts, la Brigade Loire, fêtera ses deux décennies d'existence.

Depuis tout jeune, on nous dit qu'il y a des matchs comme Nantes - Saint-Etienne qui sont très importants.

Pour l'occasion, la barre symbolique des 32.000 spectateurs - déjà atteinte contre Marseille - va être dépassée. "Les supporters sont toujours là à nous soutenir, admire le milieu de terrain, Ludovic Blas. Faire un bon résultat ce week-end [contre Saint-Etienne], serait le plus beau cadeau que l'on puisse leur faire." Et le jeune Elie Youan, buteur contre le Paris FC, il y a 10 jours espère être de la fête. "C'est un classique, un match avec une grande histoire, explique le jeune attaquant formé à Nantes. On va tout faire pour gagner dimanche. Depuis tout jeune, on nous dit qu'il y a des matchs comme Nantes - Saint-Etienne qui sont très importants." Un match qui pourrait aussi donner un peu d'air aux Jaunes et Verts avant deux semaines de trêve internationale.