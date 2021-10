FC Nantes : un Lafont "énorme" dégoûte les Troyens, Girotto endosse le costume de sauveur

Puni en Champagne, le week-end dernier, le FC Nantes a eu les plus grandes peines à développer son jeu, ce dimanche face au promu troyen. Pour le retour de la Brigade Loire à la Beaujoire, les Canaris ont déçu mais l'ont emporté grâce à un très bon Andrei Girotto et à Ludovic Blas, réaliste.

Pendant longtemps le spectacle s'est déroulé dans les tribunes de la Beaujoire, ce dimanche après-midi. Particulièrement en tribune Loire où les ultras ont signé leur retour par un superbe tifo et des chants incessants. A en perdre la voix. Face à un promu troyen joueur mais en difficulté dans la finition, le FC Nantes s'est montré opportuniste pour arracher un deuxième succès de rang à domicile. Une première depuis près de deux ans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un match poussif, un collectif décevant

Si Antoine Kombouaré a décidé de renouer avec un schéma tactique plus habituel, après la déconvenue connue en Champagne, les Canaris se sont montrés poussifs en enchaînant transmissions ratées et dégagements à l'emporte pièce. La formation entraînée par Laurent Battlès a longtemps embêté les locaux, sans pour autant trouver la faille. "On n'a pas maitrisé ce match, on a perdu beaucoup de ballons, on a été fébriles", a analysé le successeur de Raymond Domenech.

On n'a pas maitrisé ce match, on a perdu beaucoup de ballons, on a été fébriles. Heureusement, on a eu un très bon gardien, il a été énorme.

Sur le reculoir, le FC Nantes n'a créé que deux réelles opportunités en première période. Mais Randal Kolo Muani lancé à la perfection par Ludovic Blas a perdu son duel face au portier troyen (0-0 à la 43e). Dans la foulée, Moses Simon n'a pu reprendre un centre dévié d'Andrei Girotto (0-0 à la 45+2e). Comme endormis, les Jaunes n'ont jamais su emballer la rencontre et ont pu compter sur un Lafont énorme.

Encore un coup de pied arrêté pour délivrer Nantes

A défaut d'être transcendants, les Jaune et Vert ont été efficaces sur leur point fort, cette saison : les coups de pieds arrêtés. Comme face à Angers, Andrei Girotto, excellent en défense, a sauté plus haut que tout le monde pour délivrer la Beaujoire d'un coup de casque à bout portant (1-0 à la 57e). Libérés, les Canaris se sont montrés plus entreprenants et ont été récompensés par un penalty obtenu et transformé par Ludovic Blas, auteur de sa cinquième réalisation de la saison (2-0 à la 68e).

On a tous remercié Alban Lafont à la fin du match et je suis heureux pour lui car il n'a pas pris de but.

"Les garçons ont bien réagi même si la victoire a été acquise dans la difficulté, a reconnu le technicien de 57 ans. Heureusement, on a eu un très bon gardien, il a été énorme." Une demi-douzaine de parades toutes plus décisives les unes que les autres. "On l'a remercié à la fin du match et je suis heureux pour lui car il n'a pas pris de but", a salué Dennis Appiah. Un clean-sheet qui permet aux Jaunes de soigner leur différence de buts et de s'accrocher à ce top 10. Sans briller pour autant.