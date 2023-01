FC Nantes : Harlington Shereni, la passion jaune et verte jusqu'au Zimbabwe

Il n'a pas fallu insister longtemps avant de conclure d'un rendez-vous, sur WhatsApp, distance oblige. Depuis Harare, la capitale du Zimbabwe, où il est retourné vivre à sa retraite sportive, Harlington Shereni a accepté d'évoquer sa passion pour le FC Nantes. "J'aime vraiment ce club", souffle l'ancien milieu de terrain qui ne manquera rien du match des Canaris à Clermont, ce dimanche après-midi, qu'il suivra comme tous les autres sur son ordinateur. Aux bons souvenirs de son doublé contre les Auvergnats, en 2007, qui avait parfaitement amorcé la remontée des Jaunes en Ligue 1.

À Nantes, Harlington Shereni jouait en famille

"J'avais marqué sur coup franc", lâche, en français, l'homme devenu directeur sportif d'un club d'Harare. Une combinaison travaillée à l'entraînement et qui avait permis à Harlington Shereni de débloquer son compteur avec le FC Nantes dans une Beaujoire quasiment à guichets-fermés. "Cette saison-là, on avait vraiment un bon groupe, rembobine-t-il. En fait, ça ressemblait plus à une famille qu'à une équipe. On se comprenait tous les yeux fermés, j'ai vraiment aimé cette période parce qu'elle a été différente de ce que j'ai connu ailleurs." À Guingamp, le milieu récupérateur s'était épanoui "dans une petite ville" qui lui avait permis de "rencontrer beaucoup de monde". À Nantes, il a vécu "une expérience différente dans un club historique du championnat".

Dès son arrivée, qui avait créé un début de polémique entre les deux clubs. "Quand Xavier Gravelaine [ex-conseiller sportif du club, ndlr] que je connaissais d'Istres m'a appelé, j'étais en fin de contrat avec Guingamp et je n'avais pas reçu de proposition de prolongation malgré plusieurs demandes", balaye Harlington Shereni. Il digérera d'ailleurs très vite cette épisode en s'installant dès la première journée dans le onze de Michel Der Zakarian. Un rôle qu'il ne quittera que cinq fois dans cette saison conclue par une remontée en première division. L'homme "à la coupe rasta" dixit Jérôme Alonzo sera ensuite prêté à Strasbourg avant de revenir une saison sur les bords de l'Erdre pour y terminer sa carrière. "J'ai de super souvenirs de la ville", se remémore l'ancien joueur qui a donné tous ses maillots à son père et à ses sœurs.

Lors de sa première saison au FC Nantes, Harlington Shereni avait inscrit six buts en championnat. © AFP - Fred Perry

"J'aimerais aider le club depuis l'Afrique"

Capable aussi bien de citer tous les joueurs de l'effectif, "le coach bien sûr Antoine Kombouaré", d'évoquer le classement des Canaris "treizièmes parce que leur saison n'est pas forcément très bonne contrairement à l'an passé", et donner la date du match aller contre la Juventus Turin, "le 16 février", Harlington Shereni continue de voir la vie en jaune et vert. "J'aimerais bien revenir en France pour les vacances, peut-être dès cette année, confie le Zimbabwéen. Je passerai bien évidemment par Nantes et j'aimerais bien discuter avec le club pour savoir si je peux travailler avec eux parce que j'aimerais bien aider le club depuis l'Afrique."

En citant pour exemple le Lyonnais Tino Kadewere, l'ex-international qui se passionne pour la formation des jeunes assure que le sud de l'Afrique est un extraordinaire vivier de talents non exploité par les équipes françaises. "Très peu de clubs vont regarder du côté de l'Afrique du Sud, du Malawi, du Botswana ou de la Zambie", évoque-t-il. Avant de rêver à voix haute de l'organisation d'un match amical des Canaris dans cette région du monde. "Ça permettrait d'augmenter leur popularité", assure Harlington Shereni. Et accessoirement, d'enfin lui permettre de voir un match de son équipe de cœur à domicile.