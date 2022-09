FC Nantes : hors du terrain, les Canaris investissent celui des réseaux sociaux

Ce sont des travailleurs de l'ombre dont l'objectif est de faire briller leurs clients. Avec l'importance croissante prise par les réseaux sociaux dans le football, plusieurs joueurs du FC Nantes ont décidé de collaborer avec des agents d'image ou des graphistes. Les jours de match, comme ce dimanche à Lorient, les comptes Instagram, Twitter, Facebook ou Telegram de Jean-Charles Castelletto, Moussa Sissoko, Dennis Appiah ou encore Pedro Chirivella publient ainsi des "game day" ou visuels de rencontre. Des vidéos retraçant les meilleures actions d'un joueur peuvent également parfois être mises en ligne dans la semaine.

Le but est simple : accroître la notoriété du joueur. "Le travail d'un agent d'image est de polir l'image d'un joueur, dans le bon sens du terme, et de le mettre en valeur, confirme Badr Slassi, agent d'image du milieu de terrain international français. C'est comme les agents sportifs, si tu n'en as pas, c'est plus difficile de faire un transfert que lorsque tu en as un." Et les retombées sont quantifiables pour les Canaris. Explications.

Une communication très contrôlée

Dans la tête de Jean-Charles Castelletto, l'envie a germé au lendemain du succès en Coupe de France. "Sa demande était d'occuper un peu plus le terrain des réseaux sociaux car il n'avait pas l'habitude de poster, confie Victor Lemée, créateur de la société 23h23. C'est une façon pour eux de se délester de cette charge-là, mais on travaille toujours de concert avec les joueurs. Tout est toujours tout validé. On ne publie jamais rien sans que le joueur ne valide en amont."

L'agence, qui a créé un logo au défenseur, s'occupe ainsi de proposer des contenus à l'international camerounais et se charge de récupérer photos et vidéos auprès du club ou d'agences spécialisées, afin de réaliser les montages ensuite postés. La régularité des publications permet l'audience. Le cercle est ensuite vertueux pour le joueur. Et pour l'entreprise qui s'occupe de gérer son image.

On est obligés d'être polyvalent si on veut avoir un maximum de joueurs

"C'est aussi un moyen de mettre en avant le public nantais, ce qui était une de ses demandes, assure Victor Lemée, qui collabore aussi avec quatre autre footballeurs. Avant il était à Brest et il y a, certes, aussi des supporters mais ce n'est pas comparable. La saison passée, avec la Coupe de France, il a vraiment vu à quel point le public était passionné et dingue de son équipe."

Derrière son ordinateur, Thibaud Gabrysch, lui aussi agent d'image d'une dizaine de sportifs professionnels, puise donc dans son imagination pour créer des contenus inédits et surprendre les abonnés de Moussa Sissoko, pour qui le jeune homme collabore en tant que graphiste. "Je lui fais tous les visuels sur Instagram, Twitter et même sur Telegram où il a un canal, énumère ce "touche à tout" encore étudiant. J'ai fait une vidéo lors de son départ de Watford, pour son arrivée au FC Nantes. Je fais de la retouche photo, du montage sur ses meilleures actions, etc. Je fais en fonction de ses demandes." Mais il ne publie pas lui-même ses créations. Seul l'agent d'image et l'ex-milieu de Tottenham ont autorité pour faire des publications.

"De 50.000 followers à avoisiner le million d'abonnés sur Instagram"

Pour des joueurs de l'envergure de Moussa Sissoko, les besoins sont d'ailleurs décuplés. Et l'attention médiatique bien supérieure à certains de ses coéquipiers nantais. "Pour Moussa, je suis la porte d'entrée pour tout ce qui ne concerne pas le football, confirme Badr Slassi, avec qui le joueur collabore depuis sept ans. Cela veut dire la presse, les réseaux sociaux, les contrats de sponsoring ou encore les partenariats."

Agent d'image, c'est en quelque sorte faire le S.A.V des footballeurs. "C'est répondre parfois à certaines demandes qu'il ne voit pas forcément passer comme les demandes de maillot, observe Victor Lemée. Après, on ne peut pas satisfaire tout le monde, sinon il faudrait ouvrir une boutique (rire)." "De toute façon, on est obligé d'être polyvalent si on veut avoir un maximum de joueurs", renchérit Thibaud Gabrysch.

Notre rôle est de juger de l'opportunité d'une communication.

Quand le boulot est bien fait, la courbe des "vues" et des abonnés prend généralement des allures de col hors-catégorie. Cela s'est vérifié sur les comptes du numéro 17 des Jaunes. "Quand on a commencé à travailler ensemble, à Newcastle, il avait moins de 50.000 followers sur Instagram, aujourd'hui il avoisine le million [877.000, ndlr], détaille Badr Slassi. On arrive aussi à le quantifier au travers des partenariats qu'il a, des sollicitations y compris médiatique."

Les proportions ne sont pas comparables pour les comptes Facebook et Instagram de Jean-Charles Castelletto. Le recul n'est pas le même mais les effets n'en demeurent pas moins évaluables. "On a vu la différence assez vite, promet Victor Lemée, l'homme de 34 ans à la tête de l'agence 23h23. Cela se ressent en terme d'abonnés, de visionnages aussi. Mais ce n'est pas un tout, on attache de l'importance à la qualité."

Créer une marque pour être attractif et attirer de nouveaux partenaires

Il est également et surtout question de stratégie. Que dit-on ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Quel intérêt ? "Les réseaux sociaux ont un impact mais ce qui en a réellement un est la manière dont il communique. Avec Moussa, on a fait du media training, dévoile Badr Slassi, en relation avec une demi-douzaine de joueurs. Notre rôle est aussi de juger de l'opportunité d'une communication." Le cours d'anglais donné en avril dernier, à distance, par l'ancien joueur de Watford à des collégiens tourangeaux en est une parfaite. Rien n'est laissé au hasard. Ou presque pas. En mai 2019, après un match plein qui avait permis à Tottenham d'accéder à la première finale de Ligue des Champions de son histoire, Moussa Sissoko s'était amusé à commenter des photos sur Instagram.

Les publications sur Instagram de Moussa Sissoko après la demi-finale de Ligue des Champions, face à l’Ajax Amsterdam en 2019, avaient fait énormément réagir. / Aucun(e) - Capture d'écran Instagram

"Il y a des comptes Facebook qui ont énormément repris ça et c'est resté, s'amuse l'agent d'image du joueur. On a même des supporters qui nous demandent toujours si Moussa peut commenter ses photos de manière un peu humoristique. Et ça, c'est une part d'improvisation. C'est lui qui avait eu cette idée et c'est devenu petit à petit, une marque de fabrique." Se vendre comme une marque. De plus en plus de joueurs tentent de faire fructifier leur image pour tenter de décrocher des contrats publicitaires et d'attirer de nouveaux sponsors afin d'accroître mais aussi de diversifier leurs revenus. Mais pour exister hors des terrains, encore faut-il être performant pendant les rencontres.