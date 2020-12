FC Nantes : humiliés, les Canaris sont en plein "cauchemar" et Christian Gourcuff est en danger

Fantomatique de bout en bout, le FC Nantes subit la pire défaite de la saison, ce dimanche après-midi face à Strasbourg, avant-dernier de Ligue 1 et s'enfonce dans une crise. L'entraîneur des Jaune et Vert, Christian Gourcuff, est plus que jamais sur la sellette après ce revers (0-4) à domicile.

Le temps orageux ne laissait en rien présager de l’ouragan qui allait s’abattre sur la Beaujoire. Incapables d’emballer leur saison, les Canaris avaient pourtant l’opportunité de se relancer, ce dimanche face à l’avant-dernier de la Ligue 1 au coup d’envoi, Strasbourg.

Avant leur déplacement en Loire-Atlantique, les Alsaciens n'avaient gagné que 2 de leurs 15 dernières rencontres et ils restaient sur 6 revers sur leurs 7 derniers voyages en championnat. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Sur une pelouse rongée par les champignons et dans un état déplorable, le FC Nantes a coulé (0-4). Peut-être la défaite de trop pour Christian Gourcuff.

Les Canaris, spectateurs de leur déroute

Dès l’entame de la rencontre, la fébrilité nantaise était criante. Dans les passes, les mouvements, les intentions. Les Jaune et Vert tentaient mais toujours à contretemps. Comme s’ils ne croyaient pas. Et puis les hommes d’un Christian Gourcuff sans solution et dont l’avenir s’assombrit plus que jamais ont déjoué. Ou plutôt regardé leur adversaire dérouler.

Si je ne conviens pas à la situation, ce n’est pas un souci.

Après avoir dévié involontairement le ballon du bras dans la surface de réparation, le défenseur brésilien Andrei Girotto – de retour comme titulaire après avoir été laissé sur le banc à Marseille – a concédé un penalty, confirmé par l’assistance vidéo à l’arbitrage. Et transformé en force par Dimitri Liénard (0-1 à la 16è).

Les choses se sont ensuite corsées. Le FC Nantes a continué de reculer et s’est fait punir une deuxième fois, sur corner cette fois. Auteur de 12 réalisations la saison passée, Habib Diallo a profité de l’apathie de la défense nantaise et s’y est repris à deux fois pour aggraver le score (0-2 à la 34è).

La pire défaite depuis quatre ans

La réaction attendue au retour du vestiaire n’est jamais arrivée. Et même la fusée de détresse lancée par les supporters au-dessus du stade de la Beaujoire n’a pu éviter le naufrage des partenaires d’un Kader Bamba transparent. Après une énième contre-attaque rapide, le RC Strasbourg a obtenu un second penalty. Et Ludovic Ajorque s’est fait justice lui-même en prenant une nouvelle fois Alban Lafont à contrepied (0-3 à la 77è).

Le scénario et puis ensuite le contenu, c’est un cauchemar. Dans ces situations-là il n’y a pas 36 solutions, soit on plonge soit on remonte. Ca ne peut pas être pire.

Seul joueurs à tenir son rang, le portier prêté par le club italien de la Fiorentina a dû aller chercher une quatrième fois le ballon dans ses filets (0-4 à la 84è). La tête baissée et la mine déconfite, les joueurs de Christian Gourcuff subissent leur plus grosse défaite depuis le 30 novembre 2016 (0-6). A l’issue de la rencontre, l’entraineur de l’époque René Girard avait été limogé. Et Christian Gourcuff pourrait lui aussi subir la même sanction après ce sixième revers de la saison.

"Si je ne conviens pas, ce n'est pas un souci"

D'habitude prompt à se présenter face aux journalistes après la rencontre, il a cette fois fallu attendre plus de 45 minutes pour voir Christian Gourcuff débarquer en salle de presse. "Le scénario et puis ensuite le contenu, c’est un cauchemar, a confié le technicien breton. On connaissait l’enjeu et l’importance du match et quand ça se termine comme ça, c’est qu’il y a des choses qui clochent. Dans ces situations-là il n’y a pas 36 solutions, soit on plonge soit on remonte. Ca ne peut pas être pire."

Si le l'entraîneur a assumé ses obligations, les joueurs, eux, ont refusé de s'exprimer quittant le stade, très rapidement. Tout comme le président du club, Waldemar Kita. "J’ai un contrat, a déclaré le seul Canari qui a répondu aux journalistes. Je suis venu ici pour donner un coup de main, je m’implique complètement. Il y a des moments plus difficiles que d'autres comme en ce moment. Mais si je ne conviens pas à la situation, ce n’est pas un souci." Avant de s'exprimer sur l'éventualité que les joueurs aient lâché leur entraîneur : "Quand on voit la prestation de l’équipe, on peut s'interroger". Ambiance.