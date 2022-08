FC Nantes : Ludovic Blas, un revirement de situation qui ne calme pas les tensions sur le mercato

Si Ludovic Blas a décidé de rester au FC Nantes, la nécessité de recruter demeure à quelques jours de la fin du mercato. Antoine Kombouaré espère encore l'arrivée de quatre joueurs et il ne s'est pas privé pour égratigner sa direction. "On n’est jamais d’accord sur les profils", lâche le Kanak.

Les tensions entre la direction du FC Nantes et son entraîneur, Antoine Kombouaré, semblent croitre à mesure que la date limite avant la clôture du marché estival des transferts se rapproche. Si le Kanak a du pousser un ouf de soulagement, ce vendredi soir, après que Ludovic Blas a finalement changé d'avis pour rester sur les bords de l'Erdre, il a tout de même fait part de l'urgence de la situation à sa direction, qu'il n'a pas épargné devant les médias. "On n’est jamais d’accord sur les profils", peste-t-il. Explications.

"Le patron du sportif, c'est moi"

La sortie médiatique du technicien de 58 ans ne doit rien au hasard. Après trois journées, son groupe n'a engrangé que deux petites unités en championnat et il semble très juste pour se montrer compétitif en Ligue 1 et en Ligue Europa. "Il est clair qu'aujourd'hui, il nous faut au moins quatre joueurs", estime Kombouaré. Soit plus que depuis l'ouverture du mercato et le défi s'annonce d'autant plus complexe que les désaccords avec sa direction semblent profonds. "Pour l’instant, les noms proposés ne me conviennent pas, révèle-t-il. Il ne faut pas se mentir, mes dossiers ne passent pas et les leurs [ceux de la direction] non plus. Je les bloque tous. On n'est pas d'accord sur les profils, jamais."

Aucun joueur n’entre dans le vestiaire sans que j'ai donné mon accord, sinon il s’entraîne de l’autre côté de la route.

La sortie de Kombouaré n'a pas été du goût de tous en interne et les frictions risquent de se poursuivre jusqu'au 1er septembre, minuit. Voire au delà. "Ici, ça s’accélère toujours en fin de mercato, mais il faut faire attention à ne pas se tromper, poursuit celui qui entame sa seizième saison sur un banc de Ligue 1. C’est pour ça que c’est un peu compliqué. Je le savais depuis le début, cette période de mercato est compliquée." Mais le Kanak refuse toujours de céder ou de faire des compromis. Il le dit et le répète : "le patron du sportif, c'est moi". Avant d'assurer qu'il quittera le club, le jour où il ne sera plus décisionnaire. En attendant, "aucun joueur n’entre dans le vestiaire sans que j'ai donné mon accord, sinon il s’entraîne de l’autre côté de la route", lâche Antoine Kombouaré. Ambiance.