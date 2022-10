FC Nantes - Ignatius Ganago : "C'est le but le plus important de ma carrière !"

On a compris pourquoi il était surnommé "Ganagoal" ! Après avoir quasiment fait gagner à lui tout seul le FC Nantes face à Bres t et inscrit le seul but des Jaunes face à Nice, dimanche dernier , Ignatius Ganago a fait s'embraser la Beaujoire, ce jeudi soir contre Qarabag. Grâce à un but aussi beau que plein de sang froid inscrit à la 90e+4, les Canaris ont arraché une deuxième victoire dans la phase de groupe de la Ligue Europa qui les assure de terminer au pire troisième et donc reversés en Ligue Europa Conférence. Au mieux deuxième et donc barragistes. Mais en attendant, le deuxième buteur de la soirée savoure. Entretien avec un homme qui affichait un sourire jusqu'aux oreilles, en zone mixte, après la rencontre.

"Si contre l'Olympiakos, on refait le même coup, eh bien c'est génial "

Que ressentez-vous après ce succès validé dans le temps additionnel ?

Je ne sais pas trop quoi dire, c’est vraiment une soirée incroyable. On ne s’y attendait pas vraiment. On a décroché une très belle victoire et c'est aussi grâce nos supporters qui sont incroyables. Ils n’ont pas lâché, jusqu’à la dernière minute et ça nous a galvanisés. On est encore en vie dans cette Ligue Europa. Il nous reste une finale, contre l’Olympiakos. On va y aller, on va tout donner, comme on l’a fait aujourd’hui, pour essayer de prendre cette deuxième place.

Avec mes coéquipiers, on s’est regardés dans les yeux, on s’est parlé. On avait à cœur de renverser la tendance.

Pouvez-vous nous raconter votre but, marqué à la 90e+4 ?

Franchement, même moi, je ne sais pas quoi vous dire parce que, quand je marque, je me rends compte que ce sont trois points dans la poche. Je vois les supporters, ils sont super contents, tout le monde est content. Ce sont des moments qu’on a vraiment envie de vivre dans le football. J’ai vu aussi tous mes coéquipiers qui étaient contents. Ils ont couru comme des malades, ce n’était pas facile mais ils n’ont pas lâché. C’est une belle victoire collective. Il faut continuer là-dessus.

Est-ce le but d'un attaquant en pleine confiance ?

Oui, c’est vrai. Avec mes coéquipiers, on s’est regardés dans les yeux, on s’est parlé. On avait à cœur de renverser la tendance car on était vraiment au plus mal. On perdait tous les matches, on a fait six matches sans marquer. C’était à nous de relever la tête et c'est ce que l’on a fait. On l’a réalisé tous ensemble. Ce soir, on a aussi eu un peu de chance contrairement aux matches précédents. À chaque erreur commise, c’était but derrière et malgré toutes nos occasions, on ne marquait pas. Ce soir, on est récompensé et on en est très content.

Quelle place a ce but parmi tous ceux que vous avez inscrit dans votre carrière ?

Pour moi, c’est pour le moment le but le plus important de ma carrière. C’est assez exceptionnel. Devant ces supporters-là, c’est encore plus beau. Ça fait énormément de bruit. Mais si je marque ce but, c'est grâce à tout le monde. Si JC [Castelletto, ndlr] ne me fait pas la passe, je n’aurais pas pu marquer. C’est la force du collectif, il ne faut pas lâcher et continuer là-dessus. Quand on travaille tous les jours et qu'on court comme des malades pendant les matches, à la fin, ça finit toujours par payer.

Comment expliquez-vous que c'est encore dans le temps additionnel que vous faites la différence ?

Si c’est comme ça que l’on doit gagner, moi, je le prends tous les jours. L’essentiel, c’est la victoire. On s’en fout de marquer à la première ou à la dernière minute. Là, on a trois points. Si contre l’Olympiakos, on refait le même coup, eh bien c’est génial ! Que l’on marque à la première ou à la dernière minute, ce n’est pas notre problème. Pour nous, l’essentiel, c’est d’avoir la victoire et de ne pas lâcher.