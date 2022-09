FC Nantes - Ignatius Ganago : "Je suis prêt à franchir un pallier"

Arrivé le dernier jour du mercato, l'attaquant du FC Nantes Ignatius Ganago a fait part de sa détermination à s'imposer et franchir un pallier, ce vendredi lors de sa présentation à la Jonelière. Il s'est aussi montré sensible à la réputation de son entraîneur "très exigeant". Entretien.

Il est la dernière recrue du FC Nantes. Arrivé en milieu de semaine, Ignatius Ganago a découvert la salle de conférence de presse de la Jonelière, ce vendredi, à l'occasion de sa présentation aux côtés de son entraîneur, Antoine Kombouaré. "C'est un profil qu'on avait pas, se félicite le Kanak. C'est un joueur qui aime décrocher, prendre la profondeur. Il peut aussi démarrer les actions hors de la surface. Partout où il est passé, il a marqué." Et le technicien des Jaunes sait de quoi il parle, "je l'avais déjà repéré à Nice", assure-t-il.

Devant les journalistes, le Camerounais de 23 ans a fait part de sa motivation à l'idée de s'imposer à la pointe de l'attaque des Jaunes et de franchir un pallier. Il évoque aussi ses objectifs personnels et son nouvel entraîneur qui l'a convaincu de s'engager pour les quatre prochaine années. Entretien avec un homme timide mais déterminé.

"C'est important d'être désiré par un entraîneur"

Pourquoi avez-vous décidé de venir au FC Nantes ?

J'ai été séduit par le fait que le coach me dise que j'étais un joueur qui l'intéressait et qu'il avait besoin d'un profil comme le mien. J'étais très content d'entendre ça et je me suis un peu renseigné auprès des grands frères qui m'ont dit que c'était un coach très exigeant et qui aide les jeunes à progresser. Ca, ça m'a plus.

Quand vous parlez de "grand frères", vous évoquez Jean-Charles Castelletto ?

Jean-Charles m'a parlé et m'a dit que des choses biens, Benjamin Moukandjo m'a aussi parlé du coach et il m'a dit : "si le coach t'appelle et te veut vas-y, fonce, parce qu'il va vraiment te faire progresser". C'est important d'être désiré par un entraîneur parce que c'est lui qui fait les choix. Après, c'est à moi de bosser pour prouver qu'il n'avait pas tort.

Le fait que le club dispute la Ligue Europa a-t-il joué dans votre décision ?

Oui, ça a compté. Tous les clubs qui ont la chance de jouer cette compétition. On est plus regardé à l'international aussi.

Quel objectif vous fixez-vous avec les Canaris ?

J'ai envie de gagner en temps de jeu. Le coach est clair : pour gagner sa place, il faut travailler dur à l'entrainement, montrer qu'on a envie de jouer et d'être aligné parmi les titulaires. Personnellement, je suis prêt à 100%, j'ai fait une bonne préparation. À 23 ans, je suis aussi vraiment conscient des qualités que j'ai maintenant et c'est à moi de tout faire pour franchir un pallier.

"Paris ? Je n'aurais pas pu rêver mieux comme débuts"

En quoi le FC Nantes peut vous permettre de passer un cap ?

À Lens, je n'ai pas forcément joué autant que j'aurais voulu, je n'ai pas été souvent titulaire. Maintenant, c'est à moi d'aller chercher ça, à l'entrainement, de franchir un cap, et je suis prêt à travailler fort pour réaliser de grandes performances.

Vous considérez-vous comme un avant-centre 100% axial ?

Je suis formé dans l'axe mais j'ai aussi souvent joué sur le côté gauche, à Nice notamment avec Patrick Vieira. Ce n'est pas un problème d'évoluer dans un couloir d'autant que j'y joue souvent quand je suis en sélection. En plus, le système du coach est très intéressant pour mon profil et je vais essayer de m'éclater.

Votre premier match sera face à Paris. Comment l'abordez-vous ?

Je n'aurais pas pu rêver mieux comme débuts. Ce sont des matches qu'on a envie de jouer, contre les meilleurs joueurs du monde. C'est un match qu'il faut aborder tranquillement, relax, il faut jouer notre jeu, on n'a pas peur de cette équipe-là. En plus, j'ai déjà mis quatre buts contre Paris donc j'espère que ça va encore me sourire.

Vous allez découvrir la Beaujoire en tant que Nantais pour la première fois. Quels sont vos souvenirs de ce stade ?

Je me rappelle du match de la saison dernière avec Lens comme si c'était hier. On menait 2-0 à la mi-temps et on perd à la fin. J'ai vu un stade en folie avec des supporters qui criaient jusqu'à la fin du match. C'était impressionnant !