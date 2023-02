FC Nantes : Ignatius Ganago, un discret appelé à confirmer

"Le vrai Gana arrive", promet Ignatius Ganago. Cinq mois après son arrivée, l'international camerounais peine encore à s'installer comme le leader de l'attaque du FC Nantes. Buteur et passeur décisif lors de sa première titularisation contre Lorient, adversaire qu'il retrouve ce dimanche à la Beaujoire, opportuniste contre Brest , réaliste contre son club formateur , héros des Jaunes contre Qarabag , on pensait "Ganagoal" parti pour réaliser une première saison canon. La réalité s'est avérée différente. Analyse.

Un attaquant discret en quête de régularité

Le discret Ganago s'est rapidement fait une place au sein du groupe nantais au sein duquel il connaissait déjà Evann Guessand, avec qui il est ami depuis le centre de formation à Nice , et Jean-Charles Castelletto, son partenaire en sélection. "Il est très bien dans le groupe, témoigne Rémy Descamps. C'est un mec qui respire la joie de vivre, qui fait du bien au groupe." Et qui a profité de la cadence infernale des rencontres pour engranger un temps de jeu dont il était privé avec le Lens de Franck Haise, barré par une concurrence élevée.

À l'inverse de Mostafa Mohamed, cantonné à un rôle d'axial, le Camerounais a fait jouer sa polyvalence auprès d'Antoine Kombouaré pour enchaîner les rencontres. De gauche à droite, il a occupé tous les postes du secteur offensif avec plus ou moins de succès. "On aime bien jouer avec lui, poursuit le remplaçant d'Alban Lafont dans la cage. Il est très bon dos au jeu, ça fait des appels, il fait du bien." Mais à 23 ans, l'ex-Artésien peine encore à se montrer régulier en témoigne son mutisme sur les 11 derniers matches qu'il a disputé, toutes compétitions confondues.

"S'il arrive à avoir cette confiance, il peut faire très mal"

Handicapé par deux blessures au genou et à l'ischio-jambier depuis la trêve internationale, Ignatius Ganago concède réaliser "une saison pour le moment mitigée". Sa préparation a été tronquée et cela se voit chez l'attaquant nantais le plus rapide depuis le début de la saison et flashé à 35,28 km/h en Ligue 1. "Je dois m'améliorer et chercher à me créer plus d’occasions pendant les matches, analyse le joueur. Je trouve que je n’en ai pas assez. À moi de trouver les brèches, de faire de bons appels, trouver de bonnes situations pour marquer." Et tirer vers le haut un secteur offensif régulièrement en panne d'inspiration et d'efficacité.

Désormais confronté à une concurrence accrue, depuis l'arrivée d'Andy Delort qui donne "des conseils et parle beaucoup" au natif de Douala, Ignatius Ganago sait pertinemment aussi que plusieurs de ses partenaires ne s'inscrivent pas à Nantes dans la durée, à l'instar d'Evann Guessand, prêté sans option d'achat. Et il compte bien en profiter pour s'installer durablement dans le XI de son entraîneur. "C'est un joueur qui monte en puissance, ajoute d'ailleurs Fabien Centonze. Quand tu ne marques pas pendant, un, deux matches ou plus, il y a forcément un doute qui s'installe. Mais je suis persuadé que dès qu'il mettra ce fameux but, ça va s'enchaîner ensuite. S'il arrive à avoir cette confiance, il peut faire très mal." La promesse d'un envol pour un Canari prêt à franchir un pallier afin de tutoyer pour la première fois de sa carrière la barre symbolique des 10 buts sur une même saison.