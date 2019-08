FC Nantes : Le duo Pallois-Girotto en défense, le pari de Christian Gourcuff

Après un succès difficile, le weekend passé, à Amiens, les Canaris vont tenter d’enchaîner, ce samedi soir, face à Montpellier. Et pour la troisième fois en quatre matchs, Christian Gourcuff devrait aligner la paire Girotto-Pallois, en défense centrale. Une défense "new look" encore en rodage.

Nantes, France

Ces derniers jours, les Canaris ont profité du soleil de cette fin du mois d’août pour répéter des exercices devant les cages. Centre aux six mètres, reprises de volée ; unes-deux à l'entrée de la surface de réparation suivis de tirs. Peu efficaces en match contre Lille, Marseille et Amiens - à peine 22,5% de tirs cadrés -, les hommes de Christian Gourcuff se sont attelés à régler la mire. Mais cette semaine d'entrainement a également permis à la nouvelle défense centrale composée de Nicolas Pallois et d'Andrei Girotto de peaufiner ses réglages et de développer des automatismes, à l'approche de la réception de Montpellier, ce samedi à 20 heures.

"Andrei Girotto est davantage un défenseur qu'un milieu de terrain"

Après avoir testé la recrue Molla Wagué, face à Lille, le technicien breton a choisi - à la surprise générale - de titulariser Andrei Girotto en défense centrale face à l'OM. Et de le reconduire contre Amiens. Alors qu'il dispose également du jeune Thomas Basila. Dans son 4-4-2 ou 4-4-1-1, Christian Gourcuff a visiblement fait son choix et il l'explique. "C'est intéressant d'avoir des joueurs qui peuvent jouer sur différents registres, confie l'ancien Merlu. Je ne vais pas anticiper sur le futur mais pour moi Andrei correspond davantage à un défenseur qu'à un milieu de terrain."

"C'est un nouveau poste mais je m'y sens bien, lâche le principal intéressé après son entrainement de jeudi. Je parle beaucoup avec Nicolas Pallois. Il m'aide à prendre de l'expérience à ce poste." Et les deux compères ont l'air de prendre du plaisir. "Andrei est solide défensivement, analyse l'ancien Girondin. C'est un soldat, un joueur qui récupère beaucoup de ballons et si on peut aller plus vite dans la relance, c'est une bonne chose pour l'équipe."

Des automatismes à créer et des repères à trouver

Intéressant dans ses (dé)placements et ses relances, Andrei Girotto doit néanmoins encore progresser pour former une charnière aussi solide que celle de la saison passée avec Diego Carlos et Nicolas Pallois. A Lille, le néo-défenseur s'est fait surprendre quelques fois dans son dos. Et les espaces laissés entre les deux compères ont permis aux Dogues d'exploiter quelques bons ballons en attaque. "Il faut développer des automatismes, acquiesce Pallois. Et ça ne peut pas se faire en une semaine ou un mois."

Face à Montpellier et à ses deux flèches offensives, Gaëtan Laborde (une passe) et Andy Delort (un but), les Nantais auront l'occasion de faire étal de leurs progrès. Et notamment en défense. Critiqué à plusieurs reprises, la saison passée, pour ses expulsions à répétition (4), Andréi Girotto devra se montrer plus propre dans ses interventions défensives. "Il a progressé, ajoute le natif d'Elbeuf. Cette saison, il n'a pas pris de rouge (rire) [...] Et je vais essayer de l'aider du mieux que je peux. Si je peux lui dire deux ou trois trucs, je le ferai." Mais Christian Gourcuff n'a aucun doute sur les capacités d'adaptation d'Andrei Girotto. "Je suis très satisfait de lui", conclue-t-il.