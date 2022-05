FC Nantes : il y a 22 ans jour pour jour, les Canaris remportaient leur troisième Coupe de France

"Des moments comme ça, on voudrait en vivre tous les ans, encore plus avec le FC Nantes", raconte l'ex-attaquant Antoine Sibierski, un poil ému au moment de rouvrir la boîte à souvenirs. Au bord du gouffre en championnat, les Canaris voient dans la Coupe de France une énorme bouffée d'oxygène. Une "bande de potes", dixit Charles Devineau qui va s'offrir le scalp du voisin rennais puis de Bordeaux pour se hisser à nouveau en finale, un an seulement après avoir remporté la compétition une deuxième fois.

De ce 7 mai 2000, on ne retiendra pas le match face aux vaillants amateurs de Calais mais une image, celle du capitaine Mickaël Landreau invitant Réginald Becque à soulever ensemble le trophée. "C'est une image gravée à vie", confie l'emblématique portier des Jaunes.

Nantes galèrera pour aller chercher son troisième trophée

"Avant le match, on se dit que c'est probablement le rendez-vous d'une carrière et d'une vie, confie l'ex-milieu de terrain Charles Devineau. On est donc partagés entre apporter une pierre à l'édifice et la peur de décevoir." Devant quelque 78.717 personnes, les amateurs de Calais font mieux que résister face Landreau, Gillet, Da Rocha, Sibierski et consorts. Ils se permettent même de prendre l'avantage à la demi-heure de jeu grâce à Jérôme Dutitre. Avant que l'avant-centre des Jaunes ne fasse respecter la hiérarchie en égalisant en début de seconde mi-temps avant de permettre au club de première division de l'emporter in extremis grâce à un penalty litigieux à nouveau converti par Antoine Sibierski, après une faute sur Alain Caveglia.

Quand on va chercher la Coupe, on est tous bras dessus-dessous avec les potes, devant les supporters, c'est une immense joie.

"On était un collectif et sans mes coéquipiers, je n'aurais pas pu marquer tous ces buts en championnat, en Coupe d'Europe et en Coupe de France, salue le double buteur, actuellement en train de passer ses diplômes d'entraîneur. C'est peut-être Raynald Denoueix qui m'a fait comprendre que le collectif était bien plus important que l'individuel." Un trophée qui avait une saveur bien plus agréable que l'année précédente où le joueur ensuite parti à Lens, Manchester City et Newcastle avait dû renoncer à jouer la finale en raison d'une blessure.

Le double buteur nantais, Antoine Sibierski, présente la Coupe de France aux supporters nantais, ce 7 mai 2000. © AFP - François Giullot

La Coupe des "potes"

Mais un trophée soulevé entre copains, ça n'a pas de prix. "Ce sont de grands souvenirs, rembobine, ému, Charles Devineau, désormais entraîneur de La Roche-sur-Yon VF. On sortait des équipes jeunes du FC Nantes, de la formation. Ça a été un grand succès. Quand on va chercher la Coupe, on est tous bras dessus-dessous avec les potes, devant les supporters, c'est une immense joie. Dans les vestiaires entre nous, lorsque le président de la République vient nous voir, c'est tout un mélange de belle émotions qui revient."

De cette finale, il restera une image magnifique, gravée dans les annales.

La poignée de main avec Jacques Chirac en tribune présidentielle respectée, Mickaël Landreau invitera son homologue à brandir la Coupe dans le ciel de Saint-Denis. Une image qui fera le tour de tous les JT du lendemain et des jours qui suivront. "On vient tous de clubs amateurs avec les tournois de sixte, les bénévoles, rend hommage celui qui incarne désormais le projet du Collectif Nantais. Du coup, dans l'après-midi, je me dis que si on gagne, je le proposerai à Réginald Becque et ce qui est top c'est que je l'ai toujours au téléphone, on échange souvent. De cette finale, il restera une image magnifique, gravée dans les annales."

La joie des Nantais dans le vestiaire du Stade de France après avoir remporté la troisième Coupe de France de leur Histoire. © AFP - Franck Perry

"Quand je lève la Coupe vers le ciel, c'est pour ma mère"

Le troisième trophée nantais en Coupe de France passera ensuite de mains en mains. "Tout de suite, quand je lève la Coupe vers le ciel, c'est pour ma maman que j'avais perdu cinq mois plus tôt, souffle Antoine Sibierski. J'ai eu une grosse pensée pour elle, pour mon papa, évidemment mon épouse mais aussi pour les supporters. C'était jouissif, j'ai connu plusieurs clubs, j'ai gagné ailleurs mais je pense que, mis à part à Newcastle en Angleterre, je n'ai jamais ressenti autant de plaisir sur le terrain qu'à Nantes." Un plaisir qui sera décuplé une semaine plus tard quand les Canaris sauveront leur peau lors d'un match aux allures de finale face au Havre dans la course au maintien. "On était mal classés en championnat, et à aucun moment je n'ai senti de mauvais esprit au-dessus de nous, salue Sibierski aujourd'hui en Angleterre. Ils étaient toujours là, et en nombre en plus."

J'ai quasiment envie de dire qu'on retrouve ce que l'on a vécu il y a plus de 20 ans.

Et ils le seront sans nul doute, ce samedi soir, encore des dizaines de milliers à pousser. "Je pense que c'est du 50-50, c'est ouvert, avance Mickaël Landreau. Si ça avait été Paris en face en finale, je n'aurais pas dit la même chose." De son côté, Charles Devineau s'avance un peu plus. "Je pense qu'ils vont la chercher cette finale, qu'ils vont soulever le trophée, assure-t-il. Antoine [Kombouaré, ndlr] a fait un travail formidable, personne ne s'échappe. Ils ont un attaquant, Randal Kolo Muani, que je connais bien pour l'avoir eu en U19 et qui fait une saison extraordinaire. J'ai quasiment envie de dire qu'on retrouve ce que l'on a vécu il y a plus de 20 ans."