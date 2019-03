FC Nantes : inexistants en attaque, les Canaris s'inclinent logiquement à Reims

Reims, France

Sans aucun supporter nantais, privés de déplacement au dernier moment par un arrêté ministériel qui pose question, les hommes de Vahid Halilhodžić se sont logiquement inclinés au stade Auguste Delaune (1-0) face à une formation rémoise bien plus entreprenante et remuante. Les Canaris, qui avaient l'occasion d'assurer un peu plus le maintien, restent finalement à neuf points de la zone rouge et voient leurs rêves de top 10 s'envoler match après match.

Trop de déchets en attaque

Preuve de leur inefficacité offensive, ce dimanche après-midi, le FC Nantes n'a cadré qu'un seul de ses 7 tirs face à Reims. Il est l'oeuvre de Charles Traoré qui a tenté sa chance en tout début de rencontre (4è), sans aucun danger pour Edouard Mendy, le gardien rémois.

En défense, nous sommes costauds mais pas efficaces car on prend des buts. A la récupération, on panique un peu et on perd le ballon trop vite ce qui nous empêche de nous projeter en attaque", résume parfaitement le gardien Maxime Dupé.

Le reste du match a été beaucoup trop brouillon du côté des Canaris pour espérer quoi que ce soit. Face à un bloc rouge et blanc plutôt haut, très concentré et qui se projette très vite vers l'avant les coéquipiers de Diego Carlos, auteur d'une belle prestation, ont trop souvent subi.

C'est fini à Reims #SDRFCN 1-0, le @FCNantes, 15ème, perd une place au classement. — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 17, 2019

Avec un peu plus de réussite et beaucoup de chance, les Nantais auraient même pu mener à la pause. Mais la demi-volée de Nicolas Pallois a fui le cadre adverse (35è). Si les coéquipiers de Lucas Lima se sont montrés très entreprenants en début de seconde période, ils ont progressivement reculé jusqu'à l'ouverture du score, superbe, de Rémi Oudin d'une frappe croisée qui est venue se loger dans la lucarne d'un Maxime Dupé impuissant (59è).

"Supporters, pas criminels"

Le reste de la partie a été quelconque, les erreurs de transmissions se multipliant de part et d'autre. A noter tout de même, la seconde expulsion de la saison pour Andréi Girotto, coupable d'un tacle en retard (78è) et d'un pied haut (89è) qui a anéanti les derniers espoirs des Canaris, sous les yeux du président Kita, présent en tribune, ce dimanche.

La tribune visiteurs est vide cet après-midi à #Reims. Les supporters nantais ont été interdits de déplacement au dernier moment. #SDRFCNpic.twitter.com/YQgOdbSpA8 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 17, 2019

A la fin de la rencontre, les visiteurs sont symboliquement allés présenter un maillot nantais face au parcage vide de tout supporter et sur lequel était inscrit "supporters, pas criminels". Pour cause, le ministère de l'Intérieur a interdit au dernier moment la présence des 426 membres de la Brigade Loire dans les travées d'Auguste Delaune qui voulaient fêter les 20 ans de leur groupe.

"Nous sommes dégoûtés [par cette interdiction de déplacement], lance Valentin Rongier, assez énervé. Les supporters ne peuvent pas vivre ça. _J'espère que les instances concernées vont se remettre en question pour éviter que ce genre de stupidités se reproduisent_. On a l'impression que les ultras sont considérés comme des personnes dangereuses, alors que j'ai rarement vu des débordements commis par les supporters de la Brigade Loire."

En conférence de presse, Vahid Halilhodžić a également regretté l'absence de soutien. Un public qui aura encore un grand rôle à jouer après la trêve internationale. Les Nantais recevront le LOSC, le 31 mars à 17 heures, avant de s'envoler pour Paris disputer une demi-finale de Coupe de France.