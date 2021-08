FC Nantes : inexistants et sans détermination, les Canaris s'inclinent dans le derby breton

Le FC Nantes n’avait plus connu la défaite à l’extérieur depuis le 11 avril dernier, face au Stade Rennais. Une nouvelle fois ce dimanche après-midi, les Canaris - privés de Randal Kolo Muani -n’ont pas eu les armes offensives pour inquiéter les hommes de Bruno Genesio. A force de reculer, la défense nantaise a fini par craquer, juste avant l’heure de jeu sur une frappe à 20 mètres de Martin Terrier… comme le 11 avril dernier.

Terrier, bourreau des Canaris

Dans un Roazhon Park survolté avec plus de 27.000 spectateurs, les Rouge et Noir n'ont pas mis longtemps a prendre l'ascendant sur un ennemi bien moins tranchant que face à Metz, une semaine plus tôt. Sur le reculoir, la défense nantaise a concédé deux occasions dans la dix premières minutes, sauvées par Alban Lafont (0-0 à la 7è) puis par Andrei Girotto (0-0 à la 9è).

Remuante face aux Grenats, l’attaque des Jaunes a confirmé toutes les difficultés entrevues à Monaco lors de la première journée, à l'image de Renaud Emond, perdu sur le front de l'attaque. Seul Ludovic Blas a réussi à donner des frissons aux quelque 550 supporters des Canaris, présent dans le parcage visiteur. Mais sa tentative s'est heurté à une intervention brillante d'Alfred Gomis, bien aidé par sa barre transversale (0-0 à la 32è). La suite a été encore plus laborieuse.

"On a baissé la tête"

A force de tenter, la formation de Bruno Génésio a fini par trouver la faille, grâce à son arme fatale, Martin Terrier. Après la perte d'un ballon anodin par Roli Pereira De Sa, la dernière recrue Baptiste Santamaria a mis Martin Terrier sur orbite qui a envoyé une frappe sèche de l'extérieur de la surface de réparation (1-0 à la 58è). "On doit apprendre de ce match et retenir qu'il y a des zones où on ne doit pas perdre le ballon, a évoqué Antoine Kombouaré. On doit mieux défendre."

Dans la foulée, le Kanak a tenté de bousculer sa formation en effectuant un triple changement, sans grande réussite. Pour sa première avec le maillot nantais sur les épaules, Osman Bukari ne s'est pas montré à son avantage. Et à l'exception d'une réaction timide de Samuel Moutoussamy en fin de rencontre, les Jaunes n'ont jamais été en mesure d'inquiéter Rennes. "On a été trop pauvre en deuxième mi-temps, regrette Alban Lafont. On a baissé la tête après le but. Cette année, on doit avoir cette force de caractère qui doit nous permettre de renverser des scores." Une mission qui s'annonce encore plus difficile avec la blessure de Moses Simon, touché aux ischios, qui s'ajoute à celle de Randal Kolo Muani.