FC Nantes : interdiction d'achat de joueurs et masse salariale à encadrer, la DNCG épingle le club

Après les Girondins de Bordeaux et Angers SCO, le FC Nantes a lui aussi été épinglé par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Victime d'un déficit d'environ 40 millions d'euros sur le dernier exercice en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des stades au public, les Canaris ont reçu un sérieux avertissement de la part du gendarme du football français, comme neuf autres équipes de Ligue 1.

Les Canaris peuvent faire appel de la décision

Dans un message laconique publié en fin de journée, ce vendredi, l'octuple champion de France est contraint d'encadrer sa masse salariale. Plus contraignant, la direction des Jaune et Vert va également devoir faire sans "recrutement à titre onéreux", selon la décision prise par la commission de contrôle des clubs professionnels qui a examiné la situation des 40 clubs de Ligue 1 et Ligue 2 "au titre de la saison sportive 2021-2022". Il est donc interdit d'acheter des joueurs et ne peut désormais plus qu'envisager des prêts ou enrôler des joueurs libres.

"Le club attend désormais que lui soient notifiées les motivations de cette décision afin de pouvoir les analyser précisément et décider, le cas échéant, d’interjeter appel", indique simplement le FC Nantes, ce vendredi soir. Si telle est la décision des Jaunes, la DNCG devra à nouveau examiner le cas du club, mi-juillet. A ce moment-là, si les Canaris apportent des garanties suffisantes, les sanctions pourront être levées.