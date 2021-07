FC Nantes : "On adore ça", les Kita d'attaque pour leur quinzième saison

Le sourire aux lèvres, Franck Kita est revenu sur la saison très compliquée du FC Nantes, ce jeudi 1 juillet, devant la presse, alors que les joueurs retournent peu à peu à l'entraînement. Le directeur général délégué a révélé avoir "beaucoup appris" et a martelé ne pas vouloir vendre le club, alors qu'un collectif ne cache pas ses ambitions d'en prendre les manettes.

On adore ça. Moi et le président, on adore. Ça me rendrait terriblement triste de partir"

- Franck Kita

"Un jour on partira, mais cela va vraiment me rendre triste, j'adore ce club, profondément, lâche Franck Kita. Si on n'était pas content, que l'on voulait partir, on l'aurait fait avant. Donc je vais le dire et je vais le répéter, le club n'est pas à vendre. Point."

La défiance des supporters qui atteint des sommets et la saison catastrophique sur le terrain ne remettent pas en cause l'engouement des Kita. Le fils du président n'appréhende pas le début de saison en août : "c'est notre quinzième année, il n'y a plus grand chose qui va me surprendre, qui va me faire peur, ou que je vais appréhender. On connaît le truc par cœur finalement".

Les Kita entament leur quinzième année à la tête du FC Nantes. © Radio France - Paul Sertillanges

"Cette saison a été très instructive pour moi parce qu'il y a eu des changements de coach, on a eu des séries de victoires, de défaites, assure Franck Kita. C'était hyper-intéressant. Alors, bien sûr, si on ne s'était pas maintenu, je ne tiendrais pas le même discours, mais cette saison c'était des expériences très rares que j'apprécie avec le recul. Mais c'est sûr que sur le moment, c'était affreux, cauchemardesque."

Si l'on a fait quoique ce soit : le président s'excuse, je m'excuse. On aurait peut-être pas dû faire certaines choses mais essayons d'être constructif.

Le directeur général délégué revient sur la tension avec les supporters : "Quand c'est comme cela, il y a des erreurs des deux côtés. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir sur certaines personnes, notamment nous, quand vous voyez sur un cercueil votre nom et qu'il y a des milliers de personnes qui vous enterrent.