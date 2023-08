FC Nantes : "J'aimerais bien qu'on gagne à nouveau la Coupe de France", confie Eray Cömert

Barbe impeccable, yeux bleus perçants, Eray Cömert a pénétré pour la première fois dans la salle de presse de la Jonelière, ce mercredi, cinq jours après s'être engagé en prêt avec le FC Nantes pour une saison avec option d'achat . Venu pour tenter de faire oublier Andrei Girotto, parti cet été en Arabie-Saoudite , l'international suisse a fait part de sa détermination à s'imposer dans une défense nantaise qui prend plus de deux buts par rencontre depuis le début de saison.

"On voit une grande expérience, de la classe, de l'aisance, de la maitrise et une connaissance du jeu, se satisfait l'entraîneur canari, Pierre Aristouy. Ça entre dans les profils des joueurs que j'aime." Et qui a de fortes chances d'honorer sa première titularisation, dès ce vendredi contre l'Olympique de Marseille.

"J’aime défendre en avançant et donner le ton"

Qu’est-ce qui vous a convaincu de quitter Valence pour rejoindre le FC Nantes ?

Eray Cömert : C’est un projet intéressant. Ces derniers mois, je n’avais pas beaucoup de temps de jeu à Valence, surtout depuis le changement d’entraîneur. Avec Nantes, j'ai immédiatement eu de très bons échanges et c’est ce qui m’a convaincu de venir.

Que connaissez-vous de la Ligue 1 ?

Je m’intéresse à tous les championnats. C’est vrai que la Ligue 1 est très intense. Je trouve que c'est très technique et physique. Vendredi dernier, j’étais au stade pour le match face à Monaco et j’ai vu des choses qui me plaisaient. J’ai vu du mouvement dans tous les sens et c’est quelque chose que j’apprécie.

Et de Nantes ?

Je dois vous avouer que je ne connais pas encore grand-chose de la ville, mais je dois absolument la visiter, ça a l’air d’être une belle ville. Concernant le club maintenant, je sais que la dernière saison a été difficile, mais le but est de s’améliorer. J’aimerais bien qu’on gagne à nouveau la Coupe de France.

Votre mission sera de remplacer l'ancien patron de la défense, Andrei Girotto. Ressentez-vous une certaine pression par rapport à ça ?

Non, je ne ressens pas de pression. Je connais très bien mes qualités, je crois en moi. Pour moi, le passé c’est le passé et je suis tout à fait prêt à prendre ce rôle.

Qu'avez-vous pensé du jeu défensif du FC Nantes ?

Je n'aime pas trop parler du passé. J’aime bien prendre le contrôle dans la défense et j’aime aussi beaucoup communiquer avec l’équipe afin de solidifier la défense. Que ce soit un système avec une défense à deux ou à trois, c’est pareil. Je me sens bien dans les deux cas, j’ai déjà évolué dans ces deux schémas et je peux très bien m’adapter.

Quels sont vos points forts ?

Je suis très agressif dans les duels, j’aime défendre en avançant et j’aime donner le ton, le tempo, en défense.

Pensez-vous être prêt à débuter une rencontre ?

Même si je n’ai pas joué énormément, je me suis bien préparé. Physiquement, je me sens très bien et je suis convaincu que je vais pouvoir rapidement aider l'équipe.