FC Nantes : "Je ne compte pas quitter mon poste", le message de Waldemar Kita aux partenaires

Esseulé et cible de la colère d'une majorité des supporters, le président du FC Nantes a adressé une lettre, cette semaine, aux partenaires du club. Dans ce texte d'une page, Waldemar Kita affirme "qu'il n'y a aucun projet de reprise du club" et qu'il "ne compte pas quitter [s]on poste".

Aussi discret que critiqué par une part chaque jour plus importante de supporters pour sa gestion du FC Nantes, Waldemar Kita a décidé de s'adresser aux partenaires des Jaune et Vert. Il leur a écrit, cette semaine, une lettre nominative envoyée par La Poste. Bien qu'esseulé, sous le coup d'une enquête pour fraude fiscale suspectée et alors que des rumeurs de rachat de la Maison jaune se font de plus en plus insistantes, le président des Canaris affirme noir sur blanc "qu'il n'y a aucun projet de reprise du club" avant d'ajouter : "Je ne compte pas quitter mon poste".

Le président du FC Nantes balaie "les projets de reprise du club peu sérieux"

Dans ce message dactylographié que France Bleu Loire Océan a pu consulter, Waldemar Kita évoque en premier lieu la situation sanitaire du pays et le huis clos dans les stades, imposé par le gouvernement, qui ont "été très durs à vivre pour nos supporters, pour les joueurs, pour vous [partenaires] et pour nous [direction]". Il aborde ensuite la situation comptable catastrophique des Jaunes, avant-derniers de Ligue 1 avec seulement 24 points engrangés en 28 matchs. "Notre position actuelle n'est pas à la hauteur de vos espérances et celles des supporters [...] Le classement ne traduit malheureusement pas l'implication du staff et des joueurs cette saison."

Quelques personnes ont jugé bon de porter à l'attention des médias des projets de reprise du club peu sérieux.

Waldemar Kita, à la tête du club octuple champion de France depuis 2007, en vient ensuite à évoquer les rumeurs de vente. En niant tout en bloc. "Quelques personnes ont jugé bon de porter à l'attention des médias des projets de reprise du club peu sérieux, affirme-t-il aux partenaires avant de poursuivre : Il m'importait de vous rassurer et de vous confirmer qu'il n'y a aujourd'hui aucun projet de reprise du club et que je ne compte pas quitter mon poste." La lettre se termine par des remerciements à l'égard des sponsors et partenaires pour leurs "marques de soutien et de confiance".