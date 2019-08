FC Nantes : l'opération séduction de Christian Gourcuff a déjà commencé

Nantes, France

Vahid Halilhodžić parti, c'est tout un groupe qui est soulagé. Et qui est heureux de voir arriver un nouvel entraîneur, pratiquement aussi âgé que le Franco-Bosnien, à l'expérience similaire, mais aux méthodes bien différentes. Christian Gourcuff, débarqué seul sur les bords de l'Erdre, a choisi de conserver les anciens adjoints de Vahid Halilhodžić. Et il plait à l'effectif nantais.

Cyril Moine et Patrick Collot restent dans l'encadrement

En conférence de presse, l'intérimaire Patrick Collot avait le sourire. Et pour cause. Christian Gourcuff a décidé de faire confiance au staff actuel pour cette nouvelle saison. "Il avait envie de travailler avec les gens qui sont sur place, confie celui qui sera sur le banc, ce dimanche face à Lille. Il nous fait confiance. C'est très valorisant et agréable à entendre." Arrivé dans les valises de Vahid Halilhodžić, Cyril Moine est lui aussi reconduit. "Cyril connait Christian Gourcuff, explique Patrick Collot. Il a déjà travaillé un an avec lui à Rennes, donc il connait ses méthodes et ses principes."

Pour le match contre Lille, Christian Gourcuff "me laisse mettre en place l'organisation que je désire. Nous jouerons en 4-3-3", confirme Patrick Collot, l’entraîneur intérimaire du FC Nantes.

L'encadrement mais aussi les joueurs attendaient impatiemment l'arrivée d'un coach alors que le début de la saison se profile à grande vitesse. "C'était un peu déstabilisant, reconnait le milieu de terrain Samuel Moutoussamy désireux d'intégrer le top 10, cette saison. Après, ça fait partie du football et on est préparés à rester professionnels."

"On est pas encore rentrés dans le vif du sujet"

A peine son contrat signé, le Breton de 64 ans est allé parler aux joueurs. "C'était vraiment une présentation globale, explique Samuel Moutoussamy. On est pas encore rentrés dans le vif du sujet." L'ancien entraîneur du Stade rennais enchaîne pour le moment les vidéos des entraînements et des matchs des Canaris. Il sera également du déplacement dans le Nord. Ensuite, il fera parler sa science du football. "Je sais que dans tous les clubs dans lesquels il est passé, les équipes essaient de jouer au ballon, de poser le jeu au sol et de faire des enchaînements rapides, poursuit le numéro 18 nantais. C'est ce que tout le monde apprécie dans le football, donc ça devrait bien se passer."

Si les joueurs savent qu'il leur faudra du temps pour digérer le changement de système de jeu qui se profile, ils font confiance à l’entraîneur le plus capé de la Ligue 1 pour que cette transition du 4-3-3 au 4-4-2 se fasse le moins douloureusement possible. "Il va nous apporter toute son expérience, espère Andrei Girotto. Je sais que c'est un coach très connu et qui connait très bien le football français." Et Christian Gourcuff aura l'occasion d'un peu plus séduire ses joueurs, dès lundi, et sa prise en main du groupe professionnel.