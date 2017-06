FC Nantes : "Je suis honoré d'arriver dans un club sacré huit fois champions de France" Claudio Ranieri

Attraction du mercato, l'entraîneur du FC Nantes Claudio Ranieri a été présenté ce lundi à la Beaujoire. Costume bleu et chemise blanche, l'Italien a répondu aux questions pendant un quart d'heure avant de s'éclipser. Détendu et souriant, il est resté très discret sur les ambitions des Canaris.

Il y avait foule ce lundi à la Beaujoire pour la présentation du nouvel entraîneur nantais Claudio Ranieri. Une quarantaine de journalistes étaient présents. L'Italien a bénéficié d'un accueil XXL. Une affiche placardée au mur avec sa photo et même quelques mots en italien du président du FC Nantes Waldemar Kita. "Benvenuto Mister Ranieri".

Grosse affluence pour la conférence de presse de Claudio Ranieri à la Beaujoire. #FCN pic.twitter.com/Mq5bfBMh35 — Grégory Jullian (@gregory_jullian) June 26, 2017

Les supporters du FC Nantes sont fantastiques" - Claudio Ranieri

Entouré de ses quatre adjoints, l'entraîneur italien Claudio Ranieri ne s'est pas éternisé en conférence de presse. Il est resté seulement un quart d'heure. "J'ai décidé de venir à Nantes car j'apprécie l’enthousiasme de son président. J'ai également été séduit par l'organisation et l'ambition du club. Et puis, je suis honoré d'arriver dans un club qui a été sacré huit fois champions de France" précise l'Italien. Venu deux fois à la Beaujoire avec Monaco en 2013, il a également tenu à se mettre les supporters nantais dans la poche. "Ils sont fantastiques à Nantes. Et ils doivent continuer à nous donner la force de combattre" glisse t-il.

Ranieri salue le travail de Conceiçao

Après quatre mois d'inactivité, Claudio Ranieri a hâte d'en découdre. "Je suis très nerveux quand je suis à la maison avec ma femme. Je préfère travailler" affirme l'ancien coach de Leicester. "J'ai vu plusieurs matches du FC Nantes en vidéo. L'équipe joue très bien. Elle est très compacte, très organisée. C'est grâce à Sergio Conceiçao. Je suis très curieux de voir ce qu'elle peut faire avec moi" affirme Ranieri.

En revanche, l'entraîneur transalpin fut très discret sur le recrutement. "Nous allons en parler avec le président" glisse t-il avec malice. Rien non plus sur le nombre de matchs amicaux et sur l'objectif qu'il vise cette saison en championnat.