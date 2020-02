FC Nantes : "J'ai prouvé au coach qu'il pouvait me faire confiance", lâche Prado après son baptême du feu

Nantes, France

Devant la poignée de suiveurs du FC Nantes, Percy Prado s'est présenté avec un petit rictus au coin des lèvres, ce mardi soir, quelques minutes après la défaite des Canaris (1-2) face au Paris Saint-Germain. Confronté à une cascade de blessures en défense, le technicien breton, Christian Gourcuff, a décidé de faire confiance au jeune Péruvien qui n'avait jusque-là joué que 16 minutes en championnat pour occuper la droite de la défense des Jaunes et Verts. Face à lui, le joueur arrivé il y a cinq ans à la Jonelière a dû faire face aux assauts de Pablo Sarabia et de Kylian Mbappé pour sa première titularisation en Ligue 1. L'ambiance, l'adversaire, sa performance, il revient sur cette soirée qu'il est à coup sûr très loin d'oublier.

"Mon maillot ? Je vais le donner à ma maman"

C'était votre première titularisation en championnat, ce mardi soir face au Paris Saint-Germain. Comment vous êtes-vous senti ?

Je me suis senti à l'aise, j'ai abordé le match sereinement vu que j'ai été mis en confiance par mes partenaires. J'ai apprécié vivre ma première face au PSG car je n'avais rien à perdre. J'avais tout à gagner, on sait que c'est une très grosse équipe et il fallait que je fasse de mon mieux. Je pense que je m'en suis bien sorti. Andrei [Girotto], derrière moi, m'a beaucoup guidé, Mehdi [Abeid] m'a beaucoup aidé aussi à défendre tout comme Ludo [Blas]. Ça m'a permis de me sentir bien.

Quand avez-vous appris que l’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, allait vous titulariser ?

Je l'ai su la veille du match, lundi, à l'entraînement. Je m'en doutais un peu vu que Dennis [Appiah] était blessé et que j'étais déjà rentré face à Rennes. Je pense avoir abordé ce match sereinement, je ne l'ai pas pris avec trop de stress et puis je suis à la maison, ça donne de la force de commencer ici dans une des meilleures ambiances de France. Sur le terrain, on ne s'entend pas, c'est totalement différent des matchs à Saupin. C'est une fierté pour moi d'avoir débuté à la Beaujoire.

Ce n'était pas simple mais il a joué à fond son rôle et je suis content pour lui parce qu'il le mérite et c'est bien qu'il ait fait une performance comme ça pour le coach et pour l'équipe - Imran Louza, milieu de terrain du FC Nantes.

Avant la rencontre face au Paris Saint-Germain, l'arrière droit du FC Nantes Percy Prado n'avait disputé que 16 minutes en Ligue 1. © Maxppp - Franck Dubray

Qu'est ce que ça fait de se retrouver au marquage de l'attaquant parisien, champion du monde, Kylian Mbappé ?

Ce n'est pas rien. Mais c'est le football, je suis là pour ça et si je prétends jouer en Ligue 1 ou encore plus haut, je vais forcément me retrouver face à d'excellents joueurs. Je ne l'ai pas mis sur un piédestal non plus, je ne l'ai pas idolâtré pendant le match. Si ça avait été le cas, j'aurais pris le bouillon. Il a fait un bon match mais je ne pense pas être passé au travers du mien non plus.

Pour son premier match, Percy Prado a fait preuve de beaucoup d'abnégation et d'application et ce sont des choses positives - Christian Gourcuff, l’entraîneur des Canaris.

Quel sentiment prédomine après cette rencontre ? La joie d'avoir enfin débuté en Ligue 1 ou la frustration de la défaite malgré une fin de match que vous avez tenté d'emballer ?

Il y a un peu de frustration à la fin du match parce qu'on a trois grosses occasions pour revenir au score en fin de match, mais il faut être lucide, les Parisiens ont eu des occasions aussi qu'ils ont loupées, ce qui nous a permis de les contrer et de nous procurer des situations derrière. [Mais malgré la défaite] ça reste quand même une fierté pour moi d'avoir débuté face au PSG et à la maison, en plus.

Que vas-tu faire du maillot que tu as porté, ce [mardi] soir ?

Mon maillot ? Je vais le donner à ma mère, forcément (rires).

Et maintenant ?

Je suis là pour prétendre jouer en Ligue 1 et ce match me donne envie d'y goûter à nouveau. Et puis, là je pense que j'ai prouvé au coach qu'il pouvait me faire confiance. Pour l'instant, Dennis [Appiah] est encore devant moi, il a l'expérience du haut niveau mais si le coach fait de nouveau appel à moi, je serais prêt à refaire un match entier.