FC Nantes : "je vis mal ce début de championnat" Préjuce Nakoulma

Serial buteur avec le FC Nantes la saison passée, Préjuce Nakoulma n'a toujours pas trouvé le chemin des filets cet été. Ni lors des matchs amicaux, ni en championnat. Pire, le Burkinabé était remplaçant face à Marseille samedi dernier. Pas sûr qu'il soit titulaire ce samedi à Troyes.

Préjuce Nakoulma a toujours la même voix grave. Le même sourire. Mais pas forcément le même rendement que la saison passée. Auteur de six buts en 11 titularisations avec Sergio Conceiçao, l'attaquant du FC Nantes peine à retrouver son efficacité devant le but. "Je vis mal ce début de championnat car nous avons perdu deux matchs. Je le vis mal également d'un point de vue personnel" précise le Burkinabé. Titulaire à Lille où il n'a pas réussi le moindre tir cadré, Préjuce Nakoulma est resté sur le banc face à Marseille samedi dernier malgré les blessures de Bammou et de Kacaniklic. "Tout le monde peut être sur le banc. Le coach sait ce qu'il fait. Ce n'est pas à moi de critiquer ses choix" glisse l'attaquant nantais.

Nakoulma impatient

Préjuce Nakoulma n'est pas inquiet quant à son avenir. "J'ai eu une discussion avec le coach. C'est confidentiel. Je sais ce qu'il attend de moi" affirme l'attaquant du FCN. Le Burkinabé devra également faire face à la concurrence avec l'arrivée de l'avant centre malien Kalifa Coulibaly "Je connais mes qualités. Je n'ai pas de soucis. Son arrivée va nous aider à nous surpasser" conclut-il.

